Votan la derogación del impuesto a las tarjetas creado por el GCBA en 2021

Foto: Archivo Victoria Gesualdi.

Legisladores porteños votarán este jueves el proyecto para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito enviado al Parlamento local por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con el objetivo de retrotraer la vigencia de la tasa que creó en 2021 tras el redireccionamiento de los fondos de la coparticipación adoptado por la Nación.Según acordaron los jefes de bloques legislativos, el expediente que ingresó el martes desde el Ejecutivo será parte de los temas que abordarán en la primera sesión ordinaria del año, cuyo inicio está previsto a las 11.30.Desde el Frente de Todos (FdT) indicaron a Télam que votarán afirmativamente, pero recordaron que la medida implementada por la gestión de Rodríguez Larreta "no era necesaria" ya que no puso en riesgo el Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires.Además, atribuyeron la marcha atrás del cobro de la tasa impositiva a "los tiempos de campaña electoral" que tiene como uno de sus protagonistas al alcalde porteño, quien lanzó su candidatura por la Presidencia.según explicaron desde el Ejecutivo porteño.Por entonces, el alcalde llevó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mantener el porcentaje que percibía el distrito y anticipó que, de obtener un fallo favorable, daría marcha atrás con la medida, algo que amagó con cumplir en diciembre pasado, cuando el máximo tribunal ordenó a la Nación llevar al 2,95% la masa de fondos.Sin embargo, en aquella oportunidad no prosperó el proyecto en la Legislatura porteña ya que el bloque de JxC ató la eliminación del impuesto al cumplimiento por parte de Nación del fallo, lo que trabó la votación en el recinto.