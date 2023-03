"A Juntos por el Cambio le fija la agenda Milei"

Díaz mencionó como una de las conquistas promovidas por la cartera de las Mujeres el flamante anuncio sobre el "índice de crianza (IC)" que medirá el Indec.

"El Ministerio (de Mujeres, Géneros y Diversidad) lo único que pone es más burocracia", dijo el jefe de gobierno y actual precandidato a la presidencia Rodríguez Larreta

"Yo le pido a las mujeres de la Argentina y a la sociedad en su conjunto que escuche estas declaraciones, (Larreta) está planteando que va a cerrar la mitad de los ministerios" Estela Díaz

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, aseguró este miércoles que la intención del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de cerrar la cartera de las Mujeres en caso de ganar las elecciones refleja que "a Juntos por el Cambio le fija la agenda (Javier) Milei" porque, planteó, "están viendo cómo cada día hacen propuestas cada vez más reaccionarias".En medio de las actividades por el Día de la Mujer Trabajadora, Díaz advirtió en declaraciones a Télam que los dichos del alcalde de CABA y precandidato a la Casa Rosada por Juntos por el Cambio implicarían en caso de llevarse a la práctica que se pierda "la presencia del Estado para permitir políticas de inclusión, de igualdad, de acceso a derechos"."Yo le pido a las mujeres de la Argentina y a la sociedad en su conjunto que escuche estas declaraciones, (de Larreta): está planteando que va a cerrar la mitad de los ministerios", sostuvo la ministra provincial.Además, la funcionaria subrayó que la labor del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional -al igual que la cartera que encabeza ella en la provincia de Buenos Aires- es valorada por "las mujeres de nuestros barrios, las estudiantes y la juventud de distintos sectores"."Reconocen cómo la existencia de ministerios está colocando temas (en la agenda) que antes no se colocaban", remarcó en diálogo con esta agencia.En ese sentido, Díaz mencionó como una de las conquistas promovidas por la cartera de las Mujeres el flamante anuncio sobre el "índice de crianza (IC)" que medirá el Indec para establecer el costo del cuidado de niños y niñas , lo que permitirá que las madres con hijos a cargo que deben recibir la cuota alimentaria tengan un instrumento que les permita evitar situaciones de violencia económica tras un proceso de separación."Este 'índice de crianza', que es para nuestros niños, niñas y adolescentes, fue impulsado por los Ministerios de las Mujeres para que exista. Porque lo que queremos es que las mamás tengan cada día mejor calidad de vida, para mejor cuidar. Y esta agenda, si no hubiera ministerio (de las Mujeres, Géneros y Diversidad) no estaba colocada entre las prioridades", puntualizó.Y luego insistió en que en las próximas elecciones estarán en juego concepciones contrapuestas en esta materia: "De estos temas hablamos y esperamos que nuestra ciudadanía, que este año votará, cuando vote también contemple todo esto: quiénes proponemos más derechos y quiénes son antiderechos".Con sus dichos, Díaz aludió a unas recientes definiciones de Larreta, quien este martes señaló en una entrevista a Radio Rivadavia que en caso de llegar a la Casa Rosada tiene proyectado "reducir los ministerios a la mitad" y cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad."No creo que la importancia que uno le dé a un tema en el Gobierno dependa de que tenga un ministerio, secretaría o subsecretaria. El Ministerio (de Mujeres, Géneros y Diversidad) lo único que pone es más burocracia", argumentó el jefe de gobierno al justificar su postura.