Día Internacional de la Mujer: miles de personas marcharon por la calles porteñas

Pronunciamiento en la Plaza de Mayo "contra toda forma de opresión y explotación" Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito realizaron un pañuelazo simbólico para la implementación efectiva de la ley 27.610 en todo el país, en un acto en la Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la que las manifestantes se pronunciaron "contra toda forma de opresión y explotación".



Además, integrantes de ARDA Colectiva artivista, realizaron una "ronda feminista" que "simboliza la unión de la lucha feminista y contra el patriarcado".



Dolores, integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupado (MTD), destacó que las mujeres no solo son "víctimas de la violencia machista, sino también de la violencia laboral. Para una mujer que es madre es muy complicado acceder a un trabajo y en caso de tenerlo, los jefes buscan la manera que te vayas".



Mientras sostenía un cartel con la frase "soy nieta de la bruja que no pudiste quemar", Lara, integrante del Centro de Estudiantes de Artes Dramáticas (UNA), indicó a Télam que "es importante que las juventudes se acerquen para luchar por el feminismo y las disidencia, porque es algo que nos interpela a todos sin importar la clase social o distinción política".



Entre banderas del orgullo LGBTQ+, se destacaba un gran cartel con la frase "Presa del estado paraguayo terrorista e infanticida", en repudio "por lo que hizo el Estado paraguayo en 2020, cuando en un operativo mató a dos niñas de nacionalidad argentina, amparándose en un operativo de seguridad y deteniendo a Laura Villalba, madre de uno de las víctimas", remarcó Beatriz Villalba, parienta de las víctimas.



En el escenario, referentes de diferentes organizaciones feministas se congregaron para leer un documento. Lo primero que se leyó fue un texto que envío Delfina, madre de Arcoiris, que se encuentra en prisión domiciliaria.



"Yo solo protejo a mí hija, no queremos madres protectoras presas", se leyó.



Luego habló una representante mapuche y denunció que "esta violencia viene desde la Campaña del Desierto. ¿Por que tanto silencio cuando matan a un mapuche?".



El documento final levantó "una vez más las banderas de la lucha contra toda forma de opresión y explotación en Argentina y el mundo entero".



"Las históricas movilizaciones por el NiUnaMenos, por el derecho al aborto legal y los 8M han mostrado el enorme poder de las mayorías en las calles", agregó.



Y finalizó: "Somos nosotres, las mayorías, les trabajadores, las mujeres, les jóvenes, las disidencias, les que tenemos la fuerza para conquistar nuestros reclamos y construir otro camino: el de una sociedad emancipada donde cada persona pueda decir con orgullo 'este soy' y este es mi cuerpo y es mi destino; sin patrón, sin cura, sin gobierno que imponga su voluntad haciéndonos vivir miseria y sometimiento".



"Seguimos luchando para darlo vuelta todo, por un mundo sin opresión ni explotación, ¡y lo vamos a conquistar!", se expresó.

Miles de manifestantes pertenecientes a agrupaciones feministas, políticas y sociales conmemoraron este miércoles el Día Internacional de la Mujer (8M), que incluyó diferentes movilizaciones, actos y otras actividades, entre ellas una marcha y concentración frente al Congreso de la Nación.La marcha hacia el Congreso colmó desde las 16 las siete cuadras que separan la Avenida de Mayo de la avenida 9 de Julio con cantos, pancartas y hasta tatuajes que, en el marco de un nuevo Paro Internacional de Mujeres.A pesar del calor que algobiaba a los manifestantes en los veredas con sombra o dentro de los quioskos para comprar bebidas frías, caminar en la Avenida de Mayo se volvía muy complicado por la cantidad de personas que pasadas las 17.30 todavía continuaban arribando a la zona.En las fachadas se repetían pintadas con consignas sobre la igualdad de oportunidades laborales, junto a afiches que r; en tanto que en las banderas de organizaciones cómo "La Poderosa" reclamaban por el proyecto de Ley que busca garantizar un ingreso a las cocineras de comedores comunitarios. Las columnas de organizaciones como el Movimiento Evita, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista Combativa, la Martín Fierro o la Cámpora sumaban la música de bombos y redoblantes, mientras que diversos artistas populares hacían espectáculos de malabares, danza o tango a lo largo de la concentración.Fanny, una inmigrante boliviana que encabeza un comedor comunitario en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, afirmó en diálogo con Télam: "yo hace tiempo que venía con el comedor y no me había metido en la discusión del feminismo porque pensaba que no era algo urgente, pero el año pasado compañeras del Movimiento Evita me insistieron para que viaje al Encuentro Nacional de Mujeres y eso me cambió la cabeza"."No es que yo no identificara antes lo que pasaba cuando fajaban a una vecina en el barrio o el miedo de nuestras hijas a volver de noche, pero creía que teníamos que concentrarnos en la urgencia del hambre; en el encuentro me di cuenta que éramos muchas de todo el país en la misma y cuando volví empecé a charlar de estas cosas con mis vecinas y por eso hoy vinimos todas juntas", añadió.Camila, una estudiante secundaria que llegó con sus compañeras de escuela desde el barrio porteño de Liniers, dijo a Télam que "el año pasado ya nos habíamos organizado para venir por nuestra cuenta, y este año decidimos volver, para nosotras estar acá es importante porque la marea verde de la legalización del aborto la vimos por la tele y todavía no nos dejaban venir porque decían que éramos chicas"."No se trata sólo de la Educación Sexual Integral que tenemos que tener como corresponde en la escuela o de los métodos anticonceptivos o de los noviazgos violentos; todo eso es parte de la lucha, pero nosotras pronto vamos a empezar a buscar trabajo, y, y aprendimos que eso se gana acá en la calle", completó.Romina, una empleada administrativa que vino con su beba de 8 meses, dijo a Télam: "soy una trabajadora que está en blanco en un ámbito laboral en el que me reconocen mis derechos y lamentablemente eso en Argentina todavía es un privilegio; por eso vine, porque hay millones de mujeres que tienen que elegir si ser madres o trabajar y eso tiene que acabarse"."Mi pareja y yo tenemos trabajos estables y bien remunerados, y familias que nos apoyan en el cuidado de nuestra beba; pero, y así como la legalización del Aborto se parió en la calle, con esto también tiene que pasar lo mismo", finalizó.Sobre la esquina de 9 de Julio y Avenida de mayo, la agrupación "Madres de víctimas de trata" se concentró en el lugar bajo el lema "los prostíbulos son terrorismo de estado", donde montaron una gran bandera con las fotos de diferentes mujeres víctimas de trata.Una de las mujeres que estaban en ese espacio era María López, de la localidad Almirante Brown, que desde hace 10 años lucha por la aparición de su hija Ailén."Estos 10 años representan una lucha constante en donde lamentable no somos escuchadas por la justicia por varios factores tanto judiciales como políticos".Y agregó "nosotras luchamos para que ninguna piba más sea víctima de la prostitución".En las calles del centro porteño había una variedad de pintadas sobre el asfalto con frases como "existo porque resisto" o "aplicación de la Educación Sexual integral".