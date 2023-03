Comienza el canje voluntario de deuda en pesos para extender vencimientos a 2024 y 2025

La operación, cuya conclusión está prevista para este lunes próximo, abarcará a títulos por un monto estimado en ,3 billones

El Gobierno pone en marcha este jueves el canje voluntario de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023 por-que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.En el mercado existe una fuerte expectativa de que el canje de títulos -que están mayormente en poder de entidades públicas, bancos, y aseguradoras- logre un importante nivel de adhesión. Economistas y especialistas financieros consideraron que la operación contaría con un piso de adhesión de entre 60% y 80% sobre el total de los vencimientos involucrados, estimados en 7,3 billones de pesos.El lunes, al anunciar la decisión a los bancos, el ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó el hecho de "poder plantearnos una oferta de dos canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que, inclusive, desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal".En las últimas jornadasEl pronunciamiento de la principal fuerza de oposición fue objetado por las entidades bancarias, que en el contexto imperante salieron a apoyar la operación.El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, que agrupa a entidades de capitales internacionales con operaciones en el país, defendió el canje de deuda en pesos que anunció el Ministerio de Economía y cuestionó que la oposición la haya calificado como una operación "vil y ruinosa"."No hay que mezclar las cuestiones políticas con lo que esto significa en materia económica", dijo Cesario."Nosotros desde nuestro sector entendíamos que era lo más razonable para tratar de despejar el tema y alargar los vencimientos", señaló Cesario en declaraciones radialesEl titular de ABA sostuvo que "una operación vil es cuando uno compra a un precio que no es el precio de mercado", algo que el canje no está planteado."Se está hablando de una garantía del Banco Central que no es tal" porque, es ese sentido, "el Central no está garantizando precios de salida ni nada por el estilo", completó Cesario. El presidente de ABA respondió así las criticas de los referentes de JxC."Los bloques legislativos de Juntos por el Cambio advertimos sobre los graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía", sostiene el comunicado según el cual la "nueva maniobra sólo traerá más inestabilidad", señalaron desde la principal fuerza de la oposición.Plantearon que "el canje implicaría un seguro de cambio para los bonistas (los bancos) y que la deuda local que vencía cada 3 meses ahora, en la práctica, tenga vencimientos diarios. Todo ellos extendido hasta 2024".Y continuaron con que esto podría generar "un enorme riesgo para los argentinos ya que podría desembocar en un salto inflacionario mayor al ya producido por este Gobierno además de generar serios problemas a la gestión económica presente y futura". Además, consideran que viola los principios de la ley de administración financiera y la carta orgánica del BCRA., que había iniciado durante el fin de semana: "Ofrecer un bono dual que le da la opción al acreedor de elegir entre devaluación e inflación, lo que más le convenga, es caro. Si encima les damos la opción de venderle el bono en cualquier momento, directamente es una operación de carácter usurario", dijo Lacunza invitado a disertar en un panel.Cesario, por su parte, dijo que "esto no es un seguro (de cambio) como dicen" desde la oposición.En la misma línea, el titular de Adeba, la asociación de bancos de capitales nacionales, Javier Bolzico, dijo que "si este canje es exitoso, es decir, si una proporción importante acepta el cambio de bonos, lo que hace es despejar la incertidumbre sobre pagar o no la deuda conforme van venciendo".y eso es bueno para todos los sectores de la economía. Nadie quiere la espada de Damocles de ver si cada tantos meses el gobierno va a poder o no refinanciar sus deudas", concluyó Bolzico.En tanto, los analistas privados remarcaron que, más allá del canje, las principales fuerzas políticas -en medio de un año electoral- deberán poner el foco en resolver el problema del exceso de pesos de la economía y la generación del déficit fiscal, que son problemas que recaerán en la próxima administración.La operación, cuya conclusión está prevista para este lunes próximo,que están en manos de organismos públicos, bancos, fondos de inversión, empresas aseguradoras y privados.