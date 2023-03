AHORA: Nati Jota y Momo hacen su primer stream desde la Antártida VER VIDEO

Gerónimo Nati Jota y “MoMo” Benavidez pisan por primera vez La Antártida, un lugar del cual mucho no se sabe, pues su vasto territorio continúa inexplorado y cubierto de misterios. Nati y Momo comparten su aventura en un stream único en su tipo con una impronta de descubrimiento convirtiéndose en exploradores en vivo de este nuevo siglo.Ni bien llegó a la Base Marambio, la periodista e influencer comenzó posteando en sus redes: “Orgullosa de poder acercarles la Antártida Argentina. Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar único y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo”, escribió.Y agregó: “Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima superhostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno, ¡los amo! Gracias por acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más”.Mientras tanto, Momo se encargó de publicar foto y un texto en sus redes cuando pisó el suelo de la Antártida:“El año pasado les prometí que iba a hacer stream y contenido donde nadie lo hizo. Por primera vez en la historia se va a prender stream desde la Antártida y vamos a sacar un gran vlog-documental. Seguimos haciendo historia y esto recién empieza”, comentó el influencer.Además, el Instituto Antártico Argentino (IAA) lidera, desde su creación en 1951, los avances científicos sobre el continente, incrementando el conocimiento de la región y dando así mayor sustento a nuestra reivindicación territorial".En plena recuperación de la memoria y soberanía de la Antártida, que las generaciones más jóvenes puedan estar en dicho territorio es una forma más de mostrar uno de los lugares más maravillosos del país y del mundo.Nati Jota y Mmo se proponen promover el concepto de soberanía entre los jóvenes y hablar de la importancia del desarrollo científico y tecnológico de la región.