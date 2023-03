Gerardo Morales: "En 2015 no tuvimos plan gobierno"

"En el 70 por ciento de las provincias de la Argentina, los candidatos que más miden y empujan son los del radicalismo" planteó Morales. Foto: Edgardo Valera.

El PRO se ha copiado de lo peor de nosotros, que es la interna. Donde había dos radicales aparecía una interna y ahora pasa lo mismo con ellos Gerardo Morales

"En Mendoza esperamos que lo resuelvan, no hay ningún motivo para que vayan por afuera. Hay PASO y si no lo hubiera, hay primarias" Gerardo Morales

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a tensionar la interna de Juntos por el Cambio (JxC) al afirmar que durante la administración de la coalición opositora (2015-2019) no hubo "un plan de gobierno" y resaltó que "los candidatos que más miden" en la mayoría de las provincias del país "son los del radicalismo"., en el predio ferial y autódromo de la ciudad bonaerense de San Nicolás.En esa línea, el dirigente remarcó que "el radicalismo le está aportando muy bien a JxC" y reiteró su lanzamiento como precandidato presidencial, que oficializará el 15 de marzo en el teatro Gran Rex."En el 70 por ciento de las provincias de la Argentina, los candidatos que más miden y empujan son los del radicalismo", añadió.Sin embargo, también realizó una autocrítica y envió un mensaje al partido amarillo: "Yo digo que el PRO se ha copiado de lo peor de nosotros, que es la interna. Donde había dos radicales aparecía una interna y ahora pasa lo mismo con ellos. Hay que estar tranquilos y más unidos que nunca más allá de las diferencias", destacó.En ese sentido,, quien ya había amenazado con ir por fuera de la coalición y romper Cambia Mendoza, como sucedió en Neuquén y Río Negro."En Mendoza esperamos que lo resuelvan, no hay ningún motivo para que vayan por afuera. Hay PASO y si no lo hubiera, hay primarias", subrayó el líder radical, quien luego deslizó que "seguramente Alfredo (Cornejo) volverá a ser gobernador" mendocino.En cuanto a las políticas que llevará adelante en caso de acceder a la Presidencia,y enumeró medidas como "cambiar alguna legislación laboral en el caso de las pymes" y "unificar el tipo de cambio"."Con una serie de medidas sobre la macro que es lo primero que hay que ordenar, como bajar la inflación y ordenar la economía", agregó y resaltó que "lo importante es apuntar mucho más a la previsibilidad".