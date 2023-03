Lammens destacó los avances en el mercado europeo y el programa Ruta Natural

El mega predio ferial Messe Berlín de la capital alemana.

El ministro de, destacó este miércoles que la presencia de una delegación argentina en la influyente feriasignificó "un paso más" hacia la consolidación del vínculo con el mercado europeo, un impulso para la propuesta de naturaleza que ofrece el país con el programa Ruta Natural , que se condice con la tendencia mundial que la ve como "la vedette del momento", y para progresar en la recuperación de visitantes chinos.Además, en una entrevista con Télam, Lammens destacó la "muy buena receptividad" a las propuestas argentinas de parte de profesionales del sector turístico que entre la víspera y mañana focalizan en rondas negocios e interactúanEl ministro también ponderó concreciones como el regreso de vuelos regulares de la compañía(La entrevista con Matías Lammens)El funcionario dijo estar "contento" con lo cosechado en esta feria al señalar que "veníamos con dos grandes expectativas, la primera terminar de fortalecer y afianzar lo que estaba pasando con la recuperación del mercado europeo, que nosotros veíamos que venía creciendo mes a mes, pero queríamos estar ya en los niveles de la pre pandemia".Lammens apuntó quey Alemania específicamente con una muy buena recuperación" y remarcó que "en enero y febrero, más de veinticinco mil alemanes llegaron a la Argentina".Sobre las expectativas que dejó la delegación argentina entre los agentes europeos del sector al mostrar "los diferentes productos que teníamos, no solamente los clásicos e históricos, sino también presentar la Ruta Natural", dijo que "hubo muy buena recepción de parte de todos los operadores" de ese programa promocional porque, explicó,, se trata de destinos que todo el mundo está buscando, que la gente busca para para salir después de la pandemia".Al respecto, remarcó quecomo un programa integral que tiene no solamente un programa específico de promoción, sino de obras de formación y de todos los aspectos que hacen que sea un proyecto de mediano y largo plazo"."Y el segundo objetivo más allá del afianzamiento de esta consolidación, de esta recuperación del mercado europeo tenía que ver con China", enfatizó al recordar que ese país asiático se abrió al turismo hace pocas semanas y "puso a la Argentina entre la lista de los veinte países para recibir turismo grupal, tuvimos reuniones con algunos operadores pensando en cómo hacer para incrementar ese tráfico".que tenía antes de la pandemia porque muchos esos efectos están ocupados por viajantes de negocios y no por turismo".En este escenario, Lammens señaló que Argentina trabaja "para que esa posibilidad enorme que significatenga correlación con darles conectividad, darle asientos que le permitan a Argentina tener un buen 2023 con el turismo chino"."La primera gran noticia es que Argentina está en la lista de veinte países, el único país de Sudamérica. Piensen que China es el mayor emisor de turistas del mundo. Antes de la pandemia emitirá ciento cuarenta millones de turistas al mundo", subrayó.Mencionó que, pero solamente con 76 mil chinos" y afirmó que tienen el convencimiento de que hay "un potencial enorme"."Solamente en febrero, que estuvo abierto una parte, vinieron más de 2.300 chinos a la Argentina solamente en un mes. Con lo cual vemos que ahora a que se empieza a la apertura, empieza a acelerarse. Bueno, como como todos los procesos en China, son dinámicos y son rápidos", manifestó.y apuntó que cree haber procedido inteligentemente al "plantear una estrategia donde primero apuntáramos a los países limítrofes"."Creo que con Brasil y con Uruguay hemos hecho la diferencia también en términos de cantidad de turistas. La recuperación de Chile en los últimos meses del año pasado y estos primeros dos meses del 2023 fue espectacular, fue maravilloso, tuvo una recuperación muy rotunda y falta trabajar ahora con Bolivia y Paraguay para recuperar la cantidad de turistas que teníamos antes de la pandemia", se explayó.