Los asesinos de Máximo Gerez estarían vinculados a presos de la cárcel de Piñero

Foto: Sebastián Granata

Tres detenidos

El fiscal rosarino Adrián Spelta, a cargo de la causa por la balacera narco en la que fue asesinado Máximo "Maxi" Gerez (11) en el barrio "Los Pumitas" el pasado domingo, dijo que ordenó requisar un pabellón de la cárcel de Piñero en busca de un nuevo sospechoso de haber tenido vinculación con el hecho.El pabellón requisado es el 9 de Piñero, un penal situado en el sudoeste del Gran Rosario, donde el fiscal Spelta cree que"Alex Ibáñez (recluso de Piñero) es primo de los detenidos (por el crimen del niño), y los detenidos en barrio Godoy son familiares de Mario Borda, un taxista condenado por un crimen que comparte pabellón con Ibáñez", declaró Spelta a la emisora rosarina Radio Dos.El fiscal agregó que "detrás del crimen está una banda opositora" a la que lidera el sindicado narco Cristian "Salteño" Villazón en el barrio Empalme Graneros, y que posiblemente detrás de la balacera podría haber internos de Piñero.Consultado sobre esta situación,"Genera desazón...se trabaja durante años para una condena y después te enterás que todo tiene que ver con una persona que está privada de la libertad", manifestó.Por el crimen del niño fueron detenidas tres personas, al menos una de ellas como sospechosa de ser autora material del asesinato con sello narco, mientras que otras tres habían sido apresadas la noche del lunes último en una vivienda donde estaba el vehículo presuntamente utilizado en el crimen.Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda ubicada en Campbell y Sorrento, cerca de la escena del crimen, donde fue apresado un joven identificado como Maximiliano C., de 22 años, informaron voceros policiales.Se investiga si se trata del autor material del asesinato, añadieron las fuentes y explicaron que el joven estaría ligado a un grupo liderado por el recluso de Piñero, Ibáñez, alias "Araña", condenado a 3 años y 6 meses de prisión en septiembre del año pasado por ocultar un arma utilizada en el asesinato de una adolescente de 14 años, Ticiana Espósito, cometido en 2020.Las últimas detenciones se produjeron por datos aportados a la central 911 por vecinos de la zona que dieron cuenta de una persona que sería el autor del asesinato del chico que quedó en medio de una balacera entre bandas del narcomenudeo.A su vez, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que otras dos personas fueron arrestadas por la misma causa, aunque no brindó precisiones."Los roles y la calificación que cumplieron en el hecho de homicidio de las personas detenidas al momento se preservan hasta el momento de la audiencia imputativa que será en los próximos días", informó el MPA.En tanto, la noche del lunes habían sido detenidas una mujer de 50 años, identificada como Alejandra Fabiana R., y sus hijos Esteban Ezequiel M. (30) y Gustavo Nicolás B. (22).Según explicó el fiscal Spelta, en su vivienda de Campodónico al 3200 fue encontrado un Honda Civic con las mismas características que el presuntamente utilizado en la balacera en la que murió el chico de 11 años.Además, otras tres personas quedaron detenidas el martes en una vivienda que los vecinos del asentamiento "Los Pumitas" señalaron como un punto de venta de drogas manejado por Villazón.Como consecuencia del crimen de "Maxi", familiares de Gerez y vecinos de "Los Pumitas" marcharon el martes por la tarde a las viviendas que consideran puntos de venta o de acopio de drogas ligadas al "Salteño" y las tiraron abajo a mazazos.Las imágenes fueron transmitidas en vivo por un canal de televisión, lo que hizo que se acercara más gente, incluso algunos que según la comunidad Qom no pertenecen al barrio.Los manifestantes saquearon las viviendas y tras ello comenzaron a ser amenazados con un video distribuido por teléfono, en el que un joven armado con la cara tapada con una careta les exige que "devuelvan las cosas que sacaron de adentro de la casa" porque de lo contrario "les vamos a dar todo plomo".