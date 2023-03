Tras la pandemia más mujeres se sumaron al mundo laboral

Más de un cuarto de las empresas declara que implementa algún plan, programa o estrategia para la igualdad de género

Oportunidades

Casi la mitad de las empresas otorgan licencias por adopción, que actualmente no está prevista en la LCT

Licencias

Acoso y violencia El informe del Ministerio de Trabajo señala que "casi un 30% de las empresas indicó que en los últimos cinco años implementó acciones para prevenir el acoso y la violencia de género en el ámbito laboral, siendo las acciones más mencionadas la realización de capacitaciones y charlas para prevenir el acoso".



"Un porcentaje un poco mayor de empresas 35,3% afirmó que cuenta con dispositivos para el abordaje y la atención el acoso y la violencia laboral", apuntan los datos, en tanto, "la opción más extendida son las sanciones disciplinarias para la persona responsable de la conducta violenta".



Además, "un 26,5% de las empresas afirmó que otorga beneficios a las trabajadoras que sufren violencia doméstica por motivos de género, tratándose en la mayoría de los casos de licencias (73,9%)".

Un informe del Ministerio de Trabajo publicado con motivo de conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras indica que, mientras que "las cuestiones de género están presentes en las acciones de las empresas, con distinta magnitud y extensión".El relevamiento difundido por la cartera laboral se titula "8M Estudios y estadísticas sobre mujeres en el mundo del trabajo" y abarca un boletín de estadísticas laborales según sexo; un módulo de género en la encuesta de Indicadores Laborales; un mapa productivo laboral; un análisis sobre la participación de las mujeres en el empleo asalariado registrado en unidades productivas privadas; y una descripción la cobertura e incidencia de los temas de género en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).En el análisis Panorama mensual del Trabajo Registrado con datos a diciembre de 2022 y enero de 2023, se concluye que "se consigue por segundo mes consecutivo,con acceso al trabajo registrado".En tanto, la "participación de las mujeres en el empleo asalariado registrado en unidades productivas privadas enfrentan desventajas" pero "uno de los fenómenos laborales más destacados de la pospandemia"."En el período 2008-2015 el crecimiento de la tasa de feminización (que se incrementó 1,5 puntos porcentuales) creció en un 43% por un aumento de la participación de las mujeres en todos los sectores y en un 57% por el mayor crecimiento de los sectores con alta tasa de feminización", precisan las cifras.En cambio, "entre 2015 y 2019(1 punto porcentual) principalmente por un comportamiento relativamente más positivo de los sectores con mayor presencia de mujeres, como educación y salud"."En el período 2019-2022, el moderado aumento de la participación de las mujeres en el empleo registrado (0,2 punto porcentual) se debe, en su totalidad, al aumento de la tasa de feminización de sectores con alta presencia de varones como: Informática, Minería, Construcción, Industria metalúrgica, Venta de combustible y Petróleo".De este modo, "en el período 2019 - 2022 se verifica un aumento de la participación de la mujer en el empleo asalariado del sector privado como resultado de una mejora de la participación de las mujeres en un conjunto diverso de sectores, muchos de ellos".En cuanto al módulo de género aplicado a la Encuesta de Indicadores Laborales se destaca que "en materia de igualdad de oportunidades, más de un cuarto de las empresas declara que implementa algún plan, programa o estrategia para la igualdad de género"."Aunque en sólo el 2,6% de las empresas dichas acciones cuentan con presupuesto asociado" a esas iniciativas y "una proporcióno para realizar el seguimiento de la aplicación del principio de igualdad salarial".El lenguaje inclusivo es una práctica que se va extendiendo entre las empresas, también indica el informe, al relevar que "casi la mitad de las empresas declaran utilizar expresiones no sexistas"."El 31,4% de las empresas declara que realiza acciones que buscan favorecer la inclusión de las mujeres" y "las acciones más empleadas son capacitaciones o formación para fomentar o incentivar el traslado o promoción de mujeres para cubrir puestos, ocupaciones o sectores habitualmente ocupados por varones", señala el trabajo.También, "el establecimiento de cupos o acciones que, traslado o promoción".En materia de cuidados, las acciones se concentran en el "fortalecimiento o ampliación de las licencias, más allá de las establecidas como obligatorias legalmente"."Casi 12% de las empresas indican que otorgan licencias por maternidad por encima del umbral que establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y cerca del 20% de las empresas otorgan licencias por paternidad (para personas no gestantes) que exceden la LCT", se relevó.Además, "casi la mitad de las empresas, que actualmente no está prevista en la LCT."En tanto, el otorgamiento de otro tipo de licencias, "casi un 70% de las empresas las concede para el cuidado de hijo/a enfermo/a"."Una mayoría cercana al 60% de las empresas otorga licencias para el cuidado de otras personas a cargo que nos sean hijos o hijas, y en casi todos los casos la otorgan tanto a las mujeres como a los varones", arrojó el estudio.Y señaló que "si bien no se encuentran comprendidas en la LCT, gran parte de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) incluye este tipo de licencias" mientras que, "por el contrario, la provisión de servicios de cuidado o de un estipendio monetario para cubrir su costo en el mercado"."Apenas 2,2% de las empresas declara que cuenta con establecimientos de cuidado y el 3,8% declara que realiza transferencias monetarias para cubrir el costo del cuidado. En este último caso, la casi totalidad de los casos se entrega sólo a la madre", detalla el informe del Ministerio.