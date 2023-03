Benedetto no se entrenó por un cuadro gastrointestinal antes del partido con Banfield

Benedetto en su gran actuación ante Patronato (Foto Emilio Rapetti).

El delantero Darío Benedetto no se entrenó este miércoles por un cuadro gastrointestinal, a cuatro días del partido contra Banfield como visitante, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El atacante presentó también algo de fiebre, según trascendió en las últimas horas, y no pudo entrenarse a la par de sus compañeros, luego de ser titular contra Patronato de Paraná por la Supercopa Argentina -marcó tres goles- y ante Defensa y Justicia por la LPF.Benedetto no estuvo en las primeras cuatro fechas del campeonato por su sanción correspondiente a la temporada 2022 y recién reapareció en la Liga Profesional el pasado fin de semana, tras jugar en Santiago del Estero ante Patronato.Por otro lado, el volante Martín Payero se entrenó a la par del grupo, después del cuadro febril que lo dejó afuera de la última lista de concentrados.En tanto, el defensor Marcos Rojo, quien sufrió una seria lesión en la rodilla izquierda y fue operado meses atrás, se mostró "feliz" en su cuenta de Instagram por "estar cada vez más cerca" del regreso, que si todo va por el buen camino será entre junio y julio.