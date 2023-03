La igualdad de género en los Gobiernos provinciales "no está garantizada", según informe

"De un relevamiento de 1.172 municipios de toda la Argentina, 141 están conducidos por mujeres: solo 1 de cada 10 tiene intendenta", informó Fundar.

¿Quién tiene el poder en las provincias argentinas?

La situación en las provincias

Sector privado

Un relevamiento del centro de investigación y diseño de políticas públicas, Fundar, señaló este miércoles que tras 40 años de democraciaen Argentina y a través de un análisis de los gobiernos provinciales argentinos se concluyó que existe "un largo camino por recorrer para garantizar el acceso a las mujeres a los espacios de poder"."Este año se cumplen 40 años de democracia y todavía la igualdad de género en la toma de decisiones no está garantizada. Las provincias tienen una gran responsabilidad a la hora de facilitar el acceso de las mujeres", indicaron desde la ONG a través de un hilo de Twitter.Los datos fueron obtenidos en base al primer. Se trata de un relevamiento realizado conjuntamente por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio del Interior argentino para poder conocer como se distribuye el poder y la representación en las provincias argentinas.Con este puntapié, desde el organismo aseguraron que tras el último censo se sabe que las mujeres son más de la mitad de la población del país, pero cuando se observan los espacios de poder y toma de decisión"De un relevamiento de 1.172 municipios de toda la Argentina, 141 están conducidos por mujeres: solo 1 de cada 10 tiene intendenta", informó Fundar.Además, señalaron que la provincia con más intendentas es, dónde hay 9 mujeres, de 38 en su totalidad. Este número ofrecería un porcentaje de 24% de mujeres."Endirectamente no hay mujeres al frente de municipios. ¿Será por las bajas temperaturas?", se preguntaron desde el organismo.Por otra parte, en los ejecutivos provinciales, de los 24 distritos destacaron que "solo hay dos gobernados por mujeres: Santa Cruz y Río Negro" y que aún así "sus gabinetes no están en paridad"."Solo hay ocho provincias que tienen más del 30% de ministras mujeres. ¿Los gabinetes más paritarios?. Ahora, si miramos más de cerca encontramos que la distribución de carteras responde a roles de género tradicionales".En este sentido, la mitad de las ministras se encargan de áreas ligadas a cuidados y la reproducción, como lo son desarrollo social, salud, educación, cultura, medio ambiente, niñez, juventud, familia o género.Desde el organismo aseguraron que el poder de decisión no se mida solamente "con la cantidad" de intendentas o ministras mujeres. Sino que también se mide en el Poder Judicial y el sector privado.Por un lado, celebraron que en los juzgados provinciales es, ya que las mujeres son casi la mitad de los jueces y juezas (2242 de 5030). Pero al mismo tiempo, solo ocho de las 24 provincias alcanzan paridad."¿La provincia con mayor participación femenina?, donde el 58% de los máximos cargos son mujeres: 124 de 213. ¿La menos paritaria? Santa Cruz, que solo tiene 20 de 62 puestos ocupados por mujeres", afirmaron.Según los datos obtenidos, en el sector privado la participación femenina está mas: "De alrededor de 541.000 MiPymes, solo 180.200 están lideradas por mujeres, ya sean personas físicas o jurídicas. En otras palabras, el 33% o 1 de cada 3. Pero avancemos un poquito más".Finalmente, coincidieron en que el sector más feminizado es la, y en el otro extremo la menor participación de las mujeres está en sectores como la energía y la construcción."No importa el partido político gobernante, la región ni la riqueza: todas las provincias tienen cuentas pendientes en el logro de la paridad de género en todos los ámbitos de decisión", concluyeron desde la ONG.