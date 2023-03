El colectivo "Atravesadxs por el Femicidio" reclamó justicia para las víctimas

"Atravesadxs por el Femicidio" VER VIDEO

"Las cifras de femicidios no bajan. Nos duelen esas cifras porque revivimos nuestro propio dolor" Manuel Iglesias, integrante de "Atravesadxs por el Femicidio"

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

El colectivo "Atravesadxs por el Femicidio" reclamó este miércoles justicia para las víctimas y más políticas públicas para erradicar los asesinatos por razones de género que "no bajan" en la Argentina, a través de una intervención frente al Congreso de la Nación en el marco del Día Internacional de la Mujer., son algunas de las consignas que acompañaron la intervención y que también incluyó un tender con ropa de mujeres de distintas edades para representar a las víctimas de femicidio."Las cifras de femicidios no bajan. Nos duelen esas cifras porque revivimos nuestro propio dolor", expresó Manuel Iglesias, integrante de la agrupación "Atravesadxs por el Femicidio", que permanecerá con su performance hasta las 17 frente al Congreso.En diálogo con Télam, Iglesias aseguró que, considerando los números, las políticas públicas que se diseñaron "evidentemente no están dando resultado" en la erradicación de los femicidios.Asimismo, las y los integrantes del colectivo exigierony que se deje de "juzgarlas" a ellas.Para quienes necesiten acompañamiento, Iglesias recordó que pueden contactarse a través de las redes sociales de Atravesadxs por el Femicidio, ante casos de femicidios o cualquier tipo de violencia, ya que "todo empieza por una violencia que crece hasta que llega la más terrible, el femicidio"., expresó.