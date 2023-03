Estela Díaz: "2022 fue un año de institucionalización de las políticas de género"

Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz. Foto: Cabrera Eva.

"Cuando una dice perspectiva de género habla ni más ni menos que de reducir brechas de desigualdad, construir igualdad, erradicar discriminaciones, violencias y modos de invisibilidad"

Horacio Rodríguez Larreta.

"Hoy nos encontramos que el homenaje que hace Rodríguez Larreta a las mujeres es decir que el va a achicar la política de Estado para los derechos de las mujeres"

Axel Kicillof.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, afirmó que 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer."Hay muchas iniciativas que impulsa nuestro propio ministerio, y muchas que tienen que ver con la transversalización de la perspectiva de género porque hay un compromiso del conjunto del Gobierno de impulsar políticas de género que buscan reducir las brechas de desigualdad, de erradicar discriminaciones y violencias", sostuvo Díaz.En diálogo con El Destape Radio, señaló que, como es un Ministerio, de las políticas de género".En ese sentido, explicó que "había una deuda con colocar en la agenda pública estos temas"."Cuando una dice perspectiva de género habla ni más ni menos que de reducir brechas de desigualdad, construir igualdad, erradicar discriminaciones, violencias, modos de invisibilidad, aspectos de la política y la vida cotidiana que afectan a la vida de las mujeres, de las diversidades, que no dan oportunidades en igualdad de condiciones; bueno, esa es la agenda que trabaja el conjunto del gobierno de la provincia", aseveró.Para la ministra, "las mujeres somos actoras en toda la sociedad, en los ámbitos políticos, sociales, religiosos, pero las decisiones en la política todavía siguen siendo mayoritariamente ejercida por varones".En esa línea,en caso de llegar a ser presidente, un día antes de conmemorarse el 8M."Hoy nos encontramos que el homenaje que hace Rodríguez Larreta a las mujeres es decir que el va a achicar la política de Estado para los derechos de las mujeres", criticó y respondió: "Nuestro compromiso es con la igualdad y con la justicia social y si la justicia social no tiene en cuenta a las que, históricamente han sufrido desigualdades de todo tipo, entonces es incompleta".Al ser consultada sobre los desafíos,"Tendremos que ver cómo las mujeres acceden a sectores de trabajo donde no estamos; el sector de la producción y de la industria, los puestos mejor remunerados, allí es bajísima la presencia de las mujeres. Estamos con varias líneas de trabajo para formar mujeres en ello", comentó.Agregó que, para las mujeres,"Es en ese lugar, en comunidad, donde vamos a responder a los problemas sociales más graves que tienen que ver con el maltrato en la infancia, violencia de género, con los consumos problemáticos", apuntó.