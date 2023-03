Buscan crear una Unidad Fiscal especializada en Narcocriminalidad para Rosario

La ola de violencia narco en Rosario recrudeció con el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años. / Foto: Sebastián Granata

El rol de la Unidad Fiscal especializada en narcocriminalidad

Balacera al supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi./ Foto: Sebastián Granata

Las medidas del Ejecutivo

La decisión de @alferdez de reforzar la presencia de las fuerzas federales en la ciudad es importante. Pero se necesita una respuesta acorde de la justicia federal. Mientras tanto, como dice @RossiAgustinOk, hay que trabajar para lograr un gran acuerdo político en seguridad. — Leandro Busatto (@leandrobusatto) March 7, 2023

El jefe del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, le reclamó este miércoles al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la creación de unapara que se haga cargo "de las causas más relevantes" de la ciudad de Rosario en esa materia, en el marco de la ola de violencia naco que atraviesa la ciudad.El diputado le remitió un escrito a Casal para que se haga presente en Rosario “en (su) carácter de responsable del diseño y ejecución de la política criminal del Ministerio Público Fiscal, para explicar cuál es la estrategia en la investigación de la narcocriminalidad y los delitos que derivan de esa actividad”, informaron fuentes legislativas.“No se está discutiendo la importancia de su rol”, sostuvo Busatto, pero añadió queEl diputado peronista le pidió al procurador “que contemple la inmediata designación de un cuerpo de auxiliares fiscales para que sean distribuidos entre las distintas fiscalías federales de nuestra provincia con el propósito de dotar de mayor eficacia y eficiencia la persecución e investigación del narcotráfico”.Para Busatto, su propuesta requiere de unaLa Unidad Fiscal especializada "debe estar bajo la órbita de un fiscal federal con trayectoria, y su función principal debe ser supervisar y coordinar la actuación de los fiscales que lleven adelante las causas más importantes”, agregó.En esa línea, sostuvo que la Unidady evaluó que "no puede ser que no exista articulación de esas causas"."Si en muchas de ellas se repiten nombres y organizaciones, se necesita abordarlas de manera coordinada, no individualmente”, concluyó.La ola de violencia narco en Rosario recrudeció la semana pasada con el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de, y el asesinato de, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda y murió en la madrugada del domingo.El niño participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.y localidades vecinas, dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días.En ese contexto, Busatto valoró como "positiva" la "reacción del Ejecutivo Nacional, en un tema muy sensible para la provincia y para Rosario" ante la ola de violencia narcocriminal que atraviesa esa ciudad y pidiópara avanzar en soluciones."Mi valoración respecto de las medidas que ha anunciado el presidente (Alberto Fernández) es positiva", dijo Busatto, que consideró que "la experiencia de intervención de las Fuerzas Armadas en la construcción de barrios populares ha sido exitosa".En diálogo con Télam Radio, Busatto evaluó que "todas estas herramientas tienen un carácter instrumental y no resuelven por sí mismas el problema", pero en su visión el anuncio"Creo particularmente que la experiencia de la intervención de las Fuerzas Armadas en la construcción de barrios populares ha sido exitosa, ya en 2013, 2014, de ahí en adelante, con un conjunto de acciones que se han desplegado en distintas situaciones excepcionales", opinó.Además, sostuvo que la creación en Rosario de "la(Unidad de Información Financiera) es totalmente necesaria" y añadió que "la instalación de 600 cámaras para reforzar la videovigilancia es una buena noticia".