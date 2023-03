Comenzó la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2023

Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Diego Izquierdo.

Foto: Diego Izquierdo.

Inscripciones abiertas 🙌



📌 Participá de la Edición 32 de los #JuegosBonaerenses y formá parte de #LaPasionDeUnaProvincia.



📌 Tenés tiempo hasta el 30 de abril para anotarte en tu categoría y en la disciplina que elijas. pic.twitter.com/kKbMFA2iNE — Desarrollo de la Comunidad BA (@MinDesarrolloBA) March 8, 2023

este miércoles, el torneo deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, y detalló queEn un comunicado, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, indicó que los participantes podrán inscribirse en las categorías Juveniles, Personas con Discapacidad y Trasplantadas, Adultos Mayores, y Estudiantes Universitarios. La competencia contará con sus tres etapas de disputa: Municipal, Regional y Final Provincial; y, al igual que las ediciones anteriores, tendrá más de cien disciplinas entre actividades deportivas y culturales.La etapa Municipal será del 1 de mayo hasta el 30 de junio, puede finalizar 10 días previo a la fecha de disputa del Regional correspondiente a la disciplina. La fecha estipulada para la Regional es entre el 1 de julio y el 31 de agosto; mientras que la Final Provincial se desarrollará del 15 al 20 de septiembre.Entre las principales novedades,. Para la modalidad. Además, el Hockey pasa a ser de 11 para las categoría libre, y Seven para Copa Buenos Aires; el Rugby masculino será de 15 para libre y Seven para Copa Buenos Aires.En los años anteriores los deportes de playa han tenido un gran crecimiento, por lo que en Handball, a la ya existente categoría Sub 16, se le sumará la Sub 18. A su vez, se mantiene la convocatoria en Beach Voley y Fútbol Playa.En tanto,Al igual que la edición pasada, los deportes en los que podrán participar Personas Trasplantadas serán: Atletismo 1500m, Natación 50m Libre y Tenis de Mesa.Los Juegos Bonaerenses se caracterizan por ser un punto de encuentro de la comunidad, donde confluyen las categorías y edades, en esta edición se incorpora la modalidad "Intergeneración", en la que podrán participar menores de 60 años, con un límite de un Sub 18. Esta iniciativa estará en las disciplinas Orientación, Truco y Tejo, de Adultos Mayores. Por su parte, también se sumará una categoría "B" de Newcom.Las disciplinas que compiten en la Copa Buenos Aires, como el Básquet 5 vs 5, Handball, Hockey, Cestoball, Rugby, Futbol 11, Voleibol, Fútbol 7-Mixto, Beach Voley, Futsal y Básquet 3 vs 3, deberán inscribirse y participar de las etapas Municipal y Regional, luego continuarán según la reglamentación de dicho certamen.Junto al Instituto Cultural de la Provincia, se coordinarán más de 15 disciplinas, entre ellas se destacan Cocineros Bonaerenses, Freestyle Rap, Teatro, Música Rock y Conjunto de Cumbia. A su vez, entre las disciplinas culturales para personas con discapacidad, se encuentran el Malambo, Solista Vocal, Danza Folklórica y Narración Oral, entre otras.