Schwartzman ante Coria y también juega Cachín en el inicio de Indian Wells

El tenista argentino Diego, en partidos de la ronda inicial de Indian Wells, el primero de los nueve torneos categoría Masters 1000 del calendario tenístico, que comenzará en el desierto californiano estadounidense sin el serbio Novak Djokovic ni el español Rafael Nadal.El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto (38 del ranking mundial de la ATP, jugará no antes de las 22 (hora de Argentina) ante "Fefo" Coria (64) con la misión de superar las derrotas en sus debuts en el Córdoba Open, Argentina Open, Río de Janeiro y Santiago, Chile.(4), tercer favorito al título que fue exceptuado de la ronda inicial.El cordobés de Bell Ville Cachín (66), por su parte, debutará no antes de las 18 ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (118), quien fue finalista en Indian Wells en 2021, cuando cayó en la definición ante el británico Cameron Norrie.En el caso de avanzar a la segunda ronda, Cachín se encontrará con el alemán Alexander Zverev (14), quien ingresará a jugar en esa instancia.19 de marzo, se juega en forma conjunta entre la ATP y la WTA en el Indian Wells Tennis Garden, con una cancha central con capacidad para 16 mil espectadores y la presencia de los mejores del circuito, salvo Djokovic, líder del ranking mundial, y "Rafa" Nadal (9).ya que en Estados Unidos es un requisito indispensable y por eso se perderá Indian Wells, y también la siguiente escala de la serie Masters 1000 en Miami, como sucedió en los últimos cuatro años, desde que participó por última vez en 2019., por su parte, quien comparte con el serbio el récord de Grand Slam ganados con 22 trofeos cada uno,y se estima que su regreso se producirá en abril en la gira de polvo de ladrillo europea.La ausencia en Indian Wells le costará caro a Nadal, mientras que podría ocurrirle lo mismo a Djokovic.En ese sentido, "Rafa" saldrá del "top ten" luego de casi 18 años, desde el 25 de abril de 2005, puesto que perderá los puntos que sumó cuando fue finalista el año pasado.En el caso de "Nole", podría ceder el número uno del mundo a manos del murciano Carlos Alcaraz, de 19 años, quien se lo arrebatará si gana el título.2), campeón en el Argentina Open, dejó atrás una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha durante la final que perdió con el británico Camero Norrie en Río de Janeiro, no participó la semana a pasada del ATP 500 de Acapulco yIndian Wells tendrá además a otros cuatro tenistas argentinos, los dos de mejor ranking, Francisco Cerúndolo (32) y Sebastián Báez (35), que ingresarán a jugar directamente en la segunda ronda, y también el platense Tomás Martín Etcheverry y el bahiense Guido Pella.(65) o el sacador estadounidense Jack Sock (154), mientras que Báez, campeón este año en el Córdoba Open, lo hará ante el sueco Mikael Ymer (57) o un rival surgido de la clasificación.El platense Etcheverry (61), finalista el domingo pasado en el ATP 250 de Santiago, Chile, enfrentará al británico Andy Murray (55).En el caso de ganar, Etcheverry jugará en la siguiente ronda con el español Pablo Carreño Busta (17).Por su parte, el bahiensedebido a una lesión que lo mantuvo un año inactivo, y debutará ante el zurdo brasileño Thiago Monteiro (78).En el caso de pasar de ronda, Pella jugará su siguiente partido ante el preclasificado neerlandés Tallon Griekspoor (36).El certamen tuvo a un solo argentino campeón a lo largo de la historia, el tandilense Juan Martín Del Potro, quien alzó el trofeo en la edición de 2018.En esa ocasión,En el cuadro de damas estarán la polaca Iga Swiatek (1), máxima favorita al título y campeona en 2022, y su rival a vencer será la bielorrusa Aryna Sabalenka (2), ganadora el mes pasado del Abierto de Australia.