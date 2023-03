Un nuevo aniversario democrático y los desafíos que seguimos enfrentando las mujeres

Cecilia Moreau es la primera mujer que preside la Cámara de Diputados de la Nación. Foto: Alejandro Santa Cruz.

Este Día Internacional de la Mujer, que transcurre en un 2023 donde se cumplirán 40 años de democracia en Argentina, me gustaría reflexionar sobre lo conquistado y, también, sobre algunas cuestiones que todavía no hemos logrado transformar.En primer lugar, quiero reconocer a las mujeres que lucharon para tener y sostener el Estado de derecho en estos 40 años y a las que luchan todos los días para generar progreso, desarrollo y una construcción de futuro.En este punto pienso en nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en cómo desafiaron a los dictadores genocidas que las querían calladas y en sus casas con el amor por sus hijos y nietos como único escudo. Ellas, que nos enseñaron que la maternidad y la abuelidad son también hechos políticos y nos marcaron el camino hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia.Asimismo se me personifican las millones de mujeres trabajadoras argentinas que cuidan, alimentan, educan, porque son ellas las que sostienen no solo la estructura productiva, sino la vida en toda su dimensión.En los últimos años hubo grandes avances en materia de género que se vieron reflejados en derechos concretos: logramos la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, así como años antes, la Ley de divorcio vincular y la Ley de matrimonio igualitario. Miles de mujeres tiraron abajo los muros de la estigmatización, de los prejuicios, para dar lugar a la autonomía y el deseo. De todas ellas me sigo nutriendo a diario.Es gracias a esta larguísima lucha que los feminismos vienen dando en nuestro país que hoy somos mujeres quienes estamos al frente del Congreso Nacional. Este hecho es histórico porque en nosotras mismas, así como en nuestras compañeras de militancia, en nuestras hijas, en nuestras madres, amigas, vecinas se corporizan las tramas de desigualdad, de opresión, de discriminación y de violencia que sufren millones a lo largo y ancho del país. Por ello mismo, la responsabilidad y el compromiso que asumimos por transformar las bases del sistema patriarcal se multiplica.Es central que desde el Estado tengamos la capacidad de recoger las exigencias del colectivo de mujeres, de darles voz e incluirlas en la agenda del Congreso.Hemos avanzado mucho en materia de género en los últimos años, pero nos falta mucho más. Aún es evidente la violencia machista, la desigualdad económica, la disparidad en la carga de las tareas de cuidado y la consecuente feminización de la pobreza.El aniversario de los 40 años de democracia abre la oportunidad para saldar las deudas pendientes hacia las mujeres. El desafío es que sigamos empujando los límites que algunos quieren imponer como los únicos imaginables. En las calles, en nuestros lugares de trabajo, de estudio, en nuestras casas y desde las instituciones, hasta alcanzar la Argentina que soñamos. Que sigamos trabajando por la consolidación de una democracia que sea realmente representativa de todos y de todas. Las abrazo a todas.