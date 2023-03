Wall Street marcó un fuerte retroceso por temor a una recesión

El promedio industrial Dow Jones bajó 1,7%.

Las acciones bajaron este martes en Nueva York luego de que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos,, señalara su posición a favor de una ajuste más agresivo en las tasas de interés, lo que revivió el fantasma de una recesión y de un aterrizaje forzoso de la economía.El promedio industrial Dow Jones bajó 1,7%, mientras que el índice ampliado S&P 500 cayó 1,5% y el indicador tecnológico Nasdaq descendió 1,3%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYMEX).Powell, al hablar ante el Comité de Finanzas de la Cámara de Senadores, dijo que están listos para"Los últimos datos económicos han sido más sólidos de lo esperado, lo que sugiere que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo que se anticipó", sostuvo Powell.El funcionario expresó que "si la totalidad de los datos indicara que se justifica un ajuste más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tasas"."Aunque la inflación se ha estado moderando en los últimos meses,", dijo Powell."Tenemos dos o tres publicaciones de datos más importantes para analizar antes de la reunión de directorio y estos van a ser muy importantes en la evaluación que tenemos de estos datos relativamente recientes", dijo a los legisladores, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto.Los rendimientos de los bonos a corto plazo aumentaron, las acciones cayeron y el dólar se fortaleció.El rendimiento del Bono del Tesoro a 2 años, que se mueve por las expectativas de la FED, se disparó hasta el 5% desde el 4,9% y está en su nivel más alto desde 2007 y superó en un punto porcentual por primera vez desde 1981, al rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años que cerró en 4% y alcanzó su nivel más alto desde noviembre.Algunos analistas consideraron que los comentarios de Powell alimentan la probabilidad de que la FED ajuste de 50 puntos básicos en su tasa de referencia en la reunión del 21 al 22 de marzo, aunque no son pocos los operadores que se inclinan por una suba de 25 puntos básicos.La FED espera dos datos clave. Este viernes se conocerán las cifras del desempleo de febrero y la semana siguiente la inflación y con estas muestran deberán evaluar la política monetaria.De todas formas, este miércoles podría haber más señales ya que Powell deberá comparecer ante una comisión en la Cámara de Representantes.La única suba del Dow Jones fue para Merck +0,2%.En else destacaron DISH Network +4%, United Airlines +3% y ON Semiconductors +1,7%.En el, lo mejor se anotó en DocuSign y AMD +1,2%, Mercado Libre +0,7% y Dexcom y Airbnb +0,5%.En Europa, las bolsas bajaron luego de los comentarios de Powell y se preparan para la próxima suba de tasas del Banco Central Europeo (BCE).En el índice líderque cayó 0,8% se destacaron las subas de la británica Flutter Entertainment +2% y las francesas Danone +1,1%, Sanofi +0,9%, Air Liquide +0,7% y Hermes +0,6%.En Londres, elbajó 0,1%, mientras que el DAX de Frankfurt cayó 0,6% y el CAC 40 de París descendió 0,5%.En el Mediterráneo, elde Madrid retrocedió 1,1%, al tiempo que el MIB de Milán se contrajo 0,7%.