Marchas, actos y ferias en las provincias para conmemorar el Día de la Mujer

Tucumán: la Multisectorial de Mujeres se concentrará a las 17.30 en plaza Urquiza y el Colectivo Ni Una Menos a las 18.30 en Plaza Irigoyen/ Foto: archivo Julio Pantoja.

Ciudad de Buenos Aires

Foto: archivo Cris Sille.

Provincia de Buenos Aires

Córdoba y Mendoza

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp 11-2771-6463.

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

Santa Fe

Catamarca

Salta

Corrientes

San Luis

Santiago del Estero

Jujuy

En Jujuy marcharán a las 17 con la consigna "La deuda y la falta de justicia es con nosotras" desde la plaza Belgrano / Foto: archivo Edgardo Varela.

Formosa

Tucumán

Entre Ríos

Patagonia

Bariloche: se realiza la Semana del Cine de las Mujeres con talleres gratuitos y charlas en la Biblioteca Sarmiento / Foto: Marcelo Ochoa.

Actos y movilizaciones, ferias, charlas y ciclos artísticos organizados por gobiernos, gremios y agrupaciones civiles se realizarán este miércoles en todo el país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M).Durante la jornada también se elevarán pedidos a la justicia por femicidios en diferentes localidades, así como reclamos por la igualdad laboral y contra todo tipo de violencias que incluyen huelgas en adhesión a la séptima edición del Paro Internacional Feminista, de acuerdo a los relevamientos realizados por las corresponsalías provinciales de Télam.Una de las principales actividades de la jornada será laque comenzará a las 16, con una concentración de organizaciones feministas y sindicatos desde la esquina de las avenidas de Mayo y Nueve de Julio que sostienen que "el corazón de esta fecha" es la "agenda pendiente económica" que está "relacionada con la posibilidad de generar autonomía económica para salir de las violencias", explicó a Télam la socióloga e integrante de Ni Una Menos, Luci Cavallero.Larealizará una conferencia de prensa a las 8 en la plaza Lavalle y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires emplazará un gazebo, desde las 15, en Lima y avenida de Mayo, para promover la campaña institucional contra la violencia de género digital, en el marco del tema elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar la fecha: "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género".La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, anunció diversas propuestas gratuitas durante todo el mes para "valorar y resignificar el rol de las mujeres dentro la sociedad" que incluyen shows en vivo, talleres, homenajes, recorridos turísticos, bicicleteadas y exposiciones como lasen el Centro Cultural Recoleta, la obra de teatro "La mujer puerca" en el Centro Cultural 25 de Mayo o exposiciones de Mónica Girón, Cristina Schiavi, Linda Matalon, Delcy Morelos, Florencia Sadir y Marta Minujín en el Museo Moderno.En, habrá nuevamente como en los últimos años dos concentraciones en la plaza Moreno, donde la oficial comenzará a las 16 con la consigna "con proscripción no hay trabajo ni democracia, trabajadoras somos todas y 'todes'", mientras la de mujeres y disidencias de los partidos del Frente de Izquierda iniciará a las 17 con críticas a las políticas económicas, políticas y sociales actuales.Además, renovarán losEl Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia convocó para el sábado, desde las 12.30 en plaza San Martín a una jornada de actividades diversas como feria de artesanas, fútbol femenino, feria de editoriales independientes y música en vivo con laque comenzó este martes con un homenaje a la docente Adriana Calvo, doctora en Física, gremialista y exdetenida desaparecida en la última dictadura cívico-militar.En, el Movimiento de Mujeres y Diversidad encabezará a las 16.30 una concentración en el monumento ubicado en avenida Luro y Mitre, con intervenciones artísticas y la lectura de un documento, para marchar a las 18 por las calles céntricas, en reclamo por la "erradicación de la desigualdad, la discriminación y la violencia en el ámbito laboral y en los demás ámbitos".tendrá una jornada de prevención y promoción de la salud en el Centro de Salud Héroes de Malvinas, un reconocimiento a 60 Mujeres en la Biblioteca Rivadavia y el domingo se hará la tradicional carrera y caminata de la Mujer "Homenaje a Elsa Strizzi" desde el playón de la Universidad Nacional del Sur, mientras la organización Pan y Rosas realizará este miércoles desde las 17.30 una movilización con el lema "marchamos contra la violencia machista, el ajuste de los gobiernos y el FMI".Lainaugurará este miércoles a las 11 una calle en el barrio Coperativa que se llamará "8 de marzo", mientras en Carhué a las 18 la comuna hará una jornada de reflexión junto a la Mesa de abordaje de las violencias de género.En Córdoba, laconvocó acon las consignas deTambién reclamará políticas de seguridad, al sostener que en lo que va del 2023 ya "son seis los femicidios y transfemicidios que nos movilizan" y apuntó que marcharán junto con las madres protectoras que se organizan "contra la violencia vicaria y todo tipo de abuso a las infancias y adolescencia"., en peatonal Sarmiento y San Martín, "por nuestros derechos laborales" y aseguran que "mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no 'binaries' inundamos las calles y las redes".En Santa Fe, la Asamblea Ni Una Menos convocó acon las consignas "trabajo de cuidados, trabajo remunerado; la deuda es con nosotras; trabajo con derechos para todas; reforma judicial transfeminista ya, con esta justicia patriarcal no hay derechos ni democracia; ry basta de violencia y acoso en el mundo del trabajo".Catamarca presentará a las 10 en su Legislatura, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Eva Perón-Museo Evita y la Organización de Estados Iberoamericanos. la muestra "Vidas que cambian vidas. Mujeres notables en Iberoamérica", que recupera la historia de mujeres en diferentes ámbitos como el de la política y la función pública, la educación, la ciencia y las artes.La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad provincial desarrollará a las 9, la jornada de reflexión y debate "Nosotras Movemos al Mundo por la Democracia", mientras la Asamblea Ni Una Menos Catamarca marchará a las 18, en la plaza 25 de Mayo.En Salta, la marcha se realizará en la plaza 9 de Julio, a las 18.30, con demandas como el(Educación Sexual Integral) en todos los niveles educativos, la aplicación efectiva de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) y justicia por Camila Spears, entre otras cuestiones.La Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia realizó este martes un conversatorio "Datos, no opinión: estadísticas y experiencias de mujeres y diversidades en el mundo laboral" en la Usina Cultural, mientras entre este miércoles y el jueves en el Mercado Artesanal capitalino habrá actividades gratuitas en honor a Juana Manuela Gorriti y María Gertrudis Medeiros, que incluirán cantata, paneles, muestra, danzas, degustación y descubrimiento de placa de imposición de nombre.El gobierno de Corrientes declaró, a través del Decreto 360, asueto administrativo y escolar para las mujeres de la administración pública provincial, este miércoles, medida que también adoptó la intendencia capitalina, mientras las mujeres correntinas que confluyen en diversos colectivos feministas, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales, marcharán este miércoles desde la plaza Cabral, a las 8:30, con recorrido por el Superior Tribunal de Justicia y la sede del Ejecutivo con diferentes consignas agrupadas enSan Luis tendrá su conmemoración con la marcha que unasrealizarán desde el Centro Cultural La Via hasta la exestación de Ómnibus para manifestarse contra lo que consideran "la proscripción política de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner".Zayra Guzmán, una de las organizadoras, dijo a Télam que este año en elY, adelantó que en la marcha frente al Obispado pedirán la separación de la Iglesia del Estado y en las puertas de Anses recordarán que, mientras en la plaza finalizará la movilización con un "Festi del 8M".En Santiago del Estero, el gobernador Gerardo Zamora dispuso a través del decreto 407 que marzo será dedicado a las tareas de reafirmación, sensibilización y promoción de derechos vinculados a la perspectiva de género y habrá actividades oficiales desde las 10 en el Centro Cultural Bicentenario (CCB), donde disertará la doctora Marisa Herrera, doctora en derecho en la UBA, investigadora del Conicet.Por otro lado, las organizaciones sociales marcharán desde las 18, desde el edificio de Tribunales hasta la plaza Libertad, para reclamarEn Jujuy, colectivos de mujeres, organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos marcharán a las 17 con la consignadesde la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, mientras el jueves, a las 8.30, habrá una nueva concentración en los Tribunales por la audiencia preliminar en el juicio por el femicidio de Iara Rueda, "una de las batallas más importantes que tenemos este año para lograr justicia en éste y otros casos", dijeron manifestaciones de agrupaciones feministas.El Gobierno provincial desarrollará la propuesta "Mujeres en Escena" del jueves al domingo en la plaza España, con una feria de emprendedoras con actuación de artistas mujeres y del colectivo LGBT+ hasta el domingo.En Formosa, las mujeres peronistas "guardianas del Modelo Formoseño" se congregarán para conmemorar tantos años de lucha, en el estadio Carlos Cleto Castañeda, anunció la secretaria de la Mujer provincial, Angélica García.En Tucumán, los dos frentes de género donde se articulan las organizaciones de mujeres, feministas y LGBT, convocan a marchar. La Multisectorial de Mujeres anunció que concentrará a las 17.30 en plaza Urquiza, mientras el Colectivo Ni Una Menos, a las 18.30 en la Plaza Irigoyen para movilizarse hasta la plaza Independencia, frente a la Gobernación.En Entre Ríos, con el lemahabrá marcha a las 17, desde la plaza Primero de Mayo hasta el edificio de Tribunales en busca de un "reconocimiento a las trabajadoras ladrilleras, de la economía popular, monotributistas, municipales, y de casas particulares; una vida digna con tierra, techo y trabajo", entre otros motivos.En, la Coordinación Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Trelew organizó charlas, encuentros y una feria de emprendedoras, mientras el sistema sanitario provincial ofrece charlas a través de los Centros de Asistencia Primaria de la Salud (Caps).El Gobierno deanunció la realización del "Primer Foro 8M" para "trabajar los desafíos que surgen en el mercado laboral para reducir la brecha de género en este ámbito", donde la ministra de Trabajo provincial, Karina Fernández, sostuvo que se buscarán visibilizar "los desafíos y oportunidades para llegar a reducir las brechas de género", mientras en Ushuaia, la Colectiva Feminista convocó a una concentración a las 16 frente a la sede del Superior Tribunal de Justicia para luego marchar hacia la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía y concluir con un acto en la Plaza CívicaEn, el gremio ATE convocó a un paro y movilización, mientras en "La Casa de la Línea Sur" de Viedma habrá agasajos, juegos, baile, espectáculos musicales, degustación de tortas desde las 16 para participar de las actividades, mientras en San Carlos de Bariloche se realiza la "Semana del Cine de las Mujeres" con talleres gratuitos y charlas coordinados por las "Mujeres de Medios Audiovisuales" (MUMA) en la Biblioteca Sarmiento.En, organizaciones sociales, feministas y sindicales anunciaron que concentrarán a las 18 en avenida Argentina y Julio Roca para marchar por las calles céntricas y luego realizar un cierre con música en vivo en el espacio intercultural Graciela Alonso, con el lema "Paramos, marchamos, porque la deuda sigue siendo con nosotras y 'nosotres'. Bailamos porque nos organizamos y nos tenemos".