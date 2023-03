Para el FDT el anuncio de Larreta mostró que el impuesto a las tarjetas "no era necesario"

Legisladores de la oposición coinciden en señalar que Larreta debiera devolver lo que ha cobrado en todo este período.

Legisladores del Frente de Todos porteño consideraron este martes que la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de derogar el impuesto a las tarjetas de crédito demostró que “no era necesaria” la creación de la tasa, la cual se aplicó en 2021 tras el redireccionamiento de los fondos coparticipables, y atribuyeron el anuncio a “los tiempos de las campañas electorales”.“Con este anuncio, el jefe de Gobierno termina de confirmar que este impuesto que se puso sobre las espaldas de la ciudadanía no era necesario para mantener el presupuesto de la Ciudad”, dijoen declaraciones a la prensa formuladas en la Legislatura.En ese sentido, agregó quePara, “queda claro que los recursos que recibía la Ciudad del Estado nacional eran suficientes e incluso, mayores para afrontar el costo de la Policía transferida, es por ello que fue innecesaria la creación de este impuesto”.A través de su cuenta de Twitter, Neira celebró la derogación “de este impuesto regresivo y absolutamente injustificado” y llamó “a la reflexión del jefe de Gobierno” al advertir que “las necesidades de la gente no pueden ser ajustadas a los tiempos de las campañas electorales”.para consumos en la Ciudad de Buenos Aires, junto a la suba de otras alícuotas, para “compensar” el redireccionamiento de los fondos de la coparticipación adoptado por el Gobierno nacional, según explicaron desde el Ejecutivo porteño.Por entonces,para mantener el porcentaje que percibía el distrito y anticipó que, de obtener un fallo favorable, daría marcha atrás con la medida, algo que amagó con cumplir en diciembre pasado, cuando el máximo tribunal ordenó a la Nación llevar al 2,95% la masa de fondos.Sin embargo, en aquella oportunidad no prosperó el proyecto en la Legislatura porteña ya que el bloque de Juntos por el Cambio ató la eliminación del impuesto al cumplimiento por parte de Nación del fallo, lo que trabó la votación en el recinto.evaluó que “el jefe de Gobierno decidió escuchar a la oposición mostrando que su campaña es tomar aquellas medidas que venimos pidiendo hace años”. “Es un triunfo de quienes exigimos la eliminación de este impuesto”, sostuvo.coincidió el análisis al señalar que la eliminación del impuesto “demuestra que teníamos razón”.“El gobierno porteño podía hacerlo pero eligió en todo este tiempo seguir recaudando. Ahora Larreta debiera devolver lo que ha cobrado en todo este período.por su parte, consideró que “es una decisión policía que lo que hace es honrar la palabra” dado que “fue un impuesto de emergencia creado en plena pandemia para contrapesar los recursos que recortó la Nación”.“Más que hacer política electoral, lo que estamos haciendo es defender al federalismo y sacar esta presión a los porteños”, agregó.