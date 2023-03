Perú: La presidenta Boluarte declaró ante la fiscalía por la muerte de manifestantes

Boluarte asumió en medio de una crisis que aún no vislumbra una salida.

Se informa que la presidenta de la república, Dina Boluarte, culminó su presentación ante la @FiscaliaPeru donde brindó declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 7, 2023

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este martes por la Fiscalía de la Nación que investiga la represión de las protestas que sacuden al país desde hace tres meses y dejaron al menos 55 muertos, sin que trascendiera el contenido de su declaración, informó la prensa local.Mientras tanto, la comisión parlamentaria que había prometido emitir este martes un dictamen para que el pleno del Congreso pudiera volver a considerar un eventual adelanto de las elecciones generales previstas para 2026 suspendió la sesión sin llegar a una conclusión.La mandataria de 60 años compareció ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por casi una hora y media y “brindó declaraciones respecto a las investigaciones”, informó, sin dar más detalles, la Presidencia peruana a través de Twitter.Más temprano, la fiscalía precisó que la gobernante fue citada en el marco del “caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023”.Boluarte, quien, llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, sonriente y con un traje celeste, según las imágenes que compartió en redes sociales la fiscalía.La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio en el centro de Lima.Ella tiene “toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto”, dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.No obstante, en caso de una acusación firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que culmine su mandato, según establece la Constitución.La fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho., cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.En ese contexto murieron 55 personas (48 civiles, un policía y seis militares) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los bloqueos de rutas, y al menos 1.301 resultaron heridas (incluidos 329 policías y seis militares), según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales denunciaron que varias de las víctimas fatales fueron ejecutadas por efectivos de las fuerzas de seguridad, sobre todo en los departamentos Puno y Ayacucho, escenarios de los hechos más violentos.Además de Boluarte,Asimismo, el Congreso citó para este jueves al ministro del Interior, Vicente Romero, para interpelarlo.Paralelamente, el parlamento aplazó una vez más la posibilidad de disponer un adelanto de las elecciones generales, que es el principal reclamo de los manifestantes y de la mayoría de la opinión pública peruana.y sin fijar una fecha para reanudarla.“Yo espero que en la siguiente sesión podamos seguir tratando este tema, poder tener el espacio para conversar, para llegar a acuerdos y tener este texto sustitutorio” sobre el adelanto de las elecciones”, dijo el presidente de la comisión, Hernando Guerra, a la prensa, según la agencia de noticias Andina.El pleno del parlamento rechazó el viernes, por mayoría, un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado el debate de una iniciativa para anticipar los comicios.La legislación peruana establece que la modificación de la fecha de elecciones implica una reforma constitucional y por lo tanto debe ser aprobada por el parlamento, con dos tercios durante dos períodos legislativos anuales consecutivos o con mayoría simple pero ratificada en un referendo.Sin embargo, en los últimos meses el Congreso rechazó más de media docena de proyectos destinados a adelantar los comicios, que, de no mediar reforma, están previstos para el primer semestre de 2026.