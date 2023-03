La argentina Lucía Caruso será la única latinoamericana en el concierto de la ONU

Caruso, de 43 años, se fue a vivir a los 19 a Nueva York, donde estudió Licenciatura en Piano en el Manhattan School of Music. (Foto: Prensa)

Ciclo Presentaciones: Lucía Caruso VER VIDEO

Lucía Caruso, pianista y compositora argentina residente en Estados Unidos, será la única latinoamericana que participará en Nueva York del concierto Global Women for Peace el evento especial que organiza este miércoles Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer., compartirá escenario con Louise Farrenc, de Francia; Souad Bushnaq, de Siria; Bora Yoon, representante de Korea y Estados Unidos; Maria Brodskaya, de Ucrania; Jeanne Zaidel-Rudolph, de Sudáfrica; Zhang Haihui, de China; Sussan Deyhim, de Irán; Angélica Negrón, de Puerto Rico, y Florence Price, de Estados Unidos.La Sinfónica de la ONU acompañará a estas diez compositoras que presentarán su obras en el BMCC Tribeca Performing Arts Center de Nueva York.Esta performance es uno de los varios eventos organizado por la, en el marco del sexagésimo séptimo período de sesiones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.y el empoderamiento de la mujer, y la presencia de las compositoras se destaca ya que en los programas de los conciertos de las principales orquestas sinfónicas del mundo, sólo el 5,1% fueron composiciones realizadas por mujeres, de acuerdo a datos de ONU del año 2021.se fue a vivir a los 19 a Nueva York, donde estudió Licenciatura en Piano en el Manhattan School of Music y la maestría en composición y música de cine en el New York University. En este rubro, hay sólo un 7% de mujeres escribiendo música de películas reconocidas, según un informe del Centro de Estudios de la Mujer en la Televisión y el Cine.Como pianista,incluyendo Weill Hall at Carnegie Hall, Lincoln Center, entre otros., “Manhattan Camerata”, una innovadora orquesta de cámara que incorpora elementos e instrumentos de diversas culturas en una variedad de géneros y estilos. Asimismo, creó la compañía de música de cine “Light & Sound Film Scoring”., y que además sponsorea grabaciones y otras iniciativas de músicas mujeres.Actualmente trabaja componiendo para numerosas orquestas, danzas y películas.Caruso recibió gran cantidad de reconocimientos, comoen 2019 con “Death Metal Grandma”; a Mejor Interpretación Instrumental por los International Portuguese Music Awards (IPMA) en 2017; tres premios Plus Awards por la American Society of Composers, Artists and Publishers (2020, 2016 y 2015); y el segundo premio en composición en el Concurso Internacional de Piano y Composición de la World Piano Teachers Association en 2021, entre otros.El concierto Global Women for Peace (Mujeres del Mundo por la Paz, en español) de este año