Organizaciones feministas marchan al Congreso de la Nación

Foto: Camila Godoy.

Organizaciones sociales y feministas convocaron a realizar un paro nacional y una movilización este miércoles al Congreso bajo la consigna "con esta justicia no hay derechos ni democracia", "la deuda es con lxs trabajadorxs" y contra la violencia política, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.La marcha principal fue convocada por organizaciones feministas y sindicatos este martes a partir de las 16 en la intersección de las avenidas 9 de julio y de Mayo para ir al Congreso."Los ejes principales de esteson la situación económica, seguir marcando que la deuda es con nosotras y nosotres y no con el Fondo Monetario y los acreedores, denunciar el carácter patriarcal y racista de la justicia y defendernos del clima de violencia política hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans", dijo a Télam la militante de Ni Una Menos, Luci Cavallero.En este sentido, destacó que "el corazón de esta fecha" es laque está "relacionada con la posibilidad de generar autonomía económica para salir de las violencias".Para dar respuesta a la situación económica que "es muy acuciante para las mujeres", nombró algunos de los puntos más importantes como ely laEn tanto, sobre el, Cavallero destacó "la criminalización de liderazgos populares como el de Milagro Sala y el de Cristina Fernández", pero también los "casos de compañeras criminalizadas por marchar, por organizarse".Además, advirtió sobre lade quienes denuncian violencia de género, y cuando la justicia "no hace nada frente al reclamo de cuota alimentaria" o cuando "sistemáticamente falla a favor de las corporaciones"."El tercer eje es lapoítica. Nosotras diagnosticamos que hay un avance de discursos que son antifeministas, anti LGBTIQ, discursos que nos criminalizan. Es todo un clima que tiende a disciplinar la participación política de las mujeres", añadió.Lacon motivo del paro feminista este miércoles a las 8 en la Plaza Lavalle, en el barrio de San Nicolás, y convocó a los sindicatos a las 16 en Avenida de Mayo y Salta para marchar.En tanto, el Centro de Capacitación Artística Profesional (CeCAP) se reunirá con laa las 11 en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y a las 14 se concentrarán en la Avenida de Mayo y San José, bajo la consigna "Sin perspectiva feminista no hay educación inclusiva".A su vez, laemplazará un gazebo, a partir de las 15, en Lima y Avenida de Mayo, desde donde brindarán información y se instalarán pantallas para promover la campaña institucional contra la violencia de género digital.La actividad se relaciona con el tema elegido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar este año el 8 de marzo: "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género".Por otra parte, el colectivose encontrará de 8 a 17 frente al Congreso con una intervención a partir de carteles y un tender con ropa femenina en representación de las víctimas de femicidios.