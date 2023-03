Kicillof: "Para que la meritocracia sirva, tiene que haber un Estado que reconozca derechos"

Kicillof criticó a la exgobernadora María Eugenia Vidal por decir que se abrían demasiadas universidades publicas en el conurbano bonaerense. / Foto: Eva Cabrera

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el acto de entrega de computadoras personales a estudiantes del nivel secundario de Ezeiza, en el marco del programa, donde afirmó que "para que la meritocracia y el esfuerzo sirvan tiene que haber un Estado que reconozca derechos".Acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, el mandatario expuso:, pidió a los alumnos presentes que estudien y se reciban, y dijo: "Nosotros los vamos a ayudar. Falta mucho, pero es por acá: reconociendo derechos".Desde el Poder Ejecutivo se indicó que mediante el programa, la provincia destinará cerca depara los estudiantes del último año de la educación secundaria.Además, se recordó que entre los años 2020 y 2022 ya se entregaron más de 248.820 equipos junto aly el año pasado 350 computadoras fueron entregadas a los Consejos Escolares.En paralelo, se conectaron en 2022 unasy este años serán 1.300 más.En ese marco, Kicillof planteó ante los jóvenes presentes: "Esto es de ustedes, son instrumentos para seguir estudiando, para jugar, para comunicarse con los demás, usar redes, divertirse o programar"."Hay quienes pueden comprar las computadoras, pero muchos de ustedes no., resaltó y rechazó los discursos que indican "que el Estado no sirve y que todo lo va a resolver el mercado".Sostuvo luego que "hablan de que tiene que haber libertad, de que el mercado también tiene que ser libre. Pero en los países como el nuestro el ingreso está mal distribuido. Hay zonas muy ricas y otras que no. Eso no es culpa de ustedes, ni de sus papás".Así, analizó que "porque el que tiene computadora o puede ir a estudiar afuera, tiene una situación distinta que la suya" y añadió que "los demás no son vagos o faltos de esfuerzos".Por eso, dijo Kicillof,y opinó que "el Estado debe dar computadoras, abrir escuelas y sostenerlas".En tanto, criticó a la exgobernadora María Eugenia Vidal por decir que se abrían demasiadas universidades publicas en el conurbano bonaerense, dijo no creer "que sean muchas" sino que existen "demasiado pocas"."Tiene que haber muchas universidades cerca de sus casas para que puedan estudiar lo que quieran. Y eso es responsabilidad del Estado", planteó el gobernador y apuntó que "todos tienen que tener libertad, pero no pueden unos ser más libres que otros en base a dónde nació".Aseveró quey aclaró: "Se puede hablar de esfuerzo y meritocracia, pero primero debe haber oportunidades".En ese marco, destacó que lospara estudiantes del último año de escuelas secundarias financiados por la provincia de Buenos Aires responden a que "el 75% de los chicos no tenía los recursos para poder viajar y eso era algo injusto"."Ahora, con este programa les damos un premio por haber terminado, fomentamos el turismo, damos trabajo y demostramos que somos todos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades, tengamos la cuna que hayamos tenido", indicó., concluyó.