Efrain Alegre: "Lugo será fundamental para el vinculo con los líderes de la región"

El candidato a presidente de Paraguay por la principal coalición opositora Concertación, Efraín Alegre, aseguró que el exmandatario Fernando Lugo, quien se recuperó en Buenos Aires de un accidente cerebro vascular, "será fundamental" en su eventual gobierno para "desarrollar vínculos" con la región por la "gran amistad" que tiene con los líderes de otros países.De paso por Buenos Aires, donde aprovechó para visitar a Lugo y celebrar que le dieron el, Alegre dialogó con Télam para mostrar su confianza en que se impondrá en los comicios presidenciales a una sola vuelta el 30 de abril, a pesar de que la mayoría de los sondeos que se conocen en el país vecino anuncian un triunfo del oficialismo colorado., afirmó en referencia al poder que, según su mirada, ejerce el expresidente Horacio Cartes, a quien reiteradamente ha acusado públicamente de "narcomafioso".El líder del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, centroizquierda) prefirió, para dar sustento a sus palabras, mostrar un, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, que afirma que será él quien triunfe en lo que será su tercer intento por llegar al gobierno paraguayo (salió segundo en 2013 y 2018).Pero la mención a la calificadora internacional se extendió a un alerta que la misma organización brindó junto con sus previsiones de triunfo por un estrecho margen de la Concertación, la alianza que encabeza Alegre con Soledad Núñez (independiente de centro) como candidata a vicepresidenta.Fitch Solutions no ocultó sus sospechas de que en caso de derrota del candidato colorado Santiago Peña (hombre de Cartes),"En caso de que gane la Concertación, no podemos descartar que los dirigentes colorados impugnen las elecciones o intenten mantenerse en el poder, lo que supondría un riesgo considerable para la estabilidad" política del país, afirmó la calificadora, según publicó el diario asunceño Última Hora.En cuanto a los, se mencionan las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez por sobornos y otros delitos, además de las tensiones entre el exmandatario y el actual presidente Mario Abdo Benítez.Respecto a Lugo, afirmó que va a contar con él para que sea un nexo de su eventual gobierno con líderes de la región como Lula da Silva, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Evo Morales o Gustavo Petro,"Hoy hay gobiernos progresistas y tendremos una gran tarea para desarrollar vínculos en la región. En ese trabajo Lugo es un compañero fundamental porque él tiene una gran amistad con muchos de los que hoy están precisamente en estos gobiernos de la región", manifestó.De esta forma, despejó las dudas sobre si efectivamente el mandatario paraguayo depuesto en 2012 en un juicio político está tan cerca de su campaña política como afirma.Las dudas surgen por la figura de la candidata a vicepresidenta Núñez, exministra de Cartes y vista con poca empatía por el Frente Guasú de Lugo.En la misma coalición opositora se alista Esperanza Martínez, exministra de Salud de Lugo, quien competirá por una banca en el Senado."Si Esperanza Martínez hubiera sido quien acompaña a Alegre en el binomio presidencial, esas dudas habrían quedado absolutamente despejadas", dijo a Télam unAcerca de las principales medidas que adoptaría en caso de llegar al gobierno, Alegre citó ante esta agencia la necesidad "imperiosa de fortalecer la institucionalidad, dañada por gobiernos narcomafiosos controlados por el crimen organizado trasnacional que tienen dominio sobre fiscales, parlamentarios, etc".En segundo término, apuntó haciaque saquen a Paraguay de la actual "economía narcodependiente" para ir hacia un modelo productivo que cree puestos de trabajo y permita el desarrollo incluso de las agriculturas familiares campesinas, "actualmente destruidas por el contrabando y la corrupción"."Tenemos estabilidad económica, estabilidad en nuestra moneda, somos altamente competitivos. Entonces, tenemos un desafío muy importante de desarrollar políticas sociales que atiendan esa necesidad de nuestro país y una política amplia de generar previsibilidad y seguridad jurídica para poder atraer la inversión interna y la inversión de afuera", añadió.Alegre explicó que Paraguay tiene 20% de población pobre y 50% en lo que se denomina "sector vulnerable", que "están ahí, en el riesgo permanente de caer a la pobreza".Finalmente, puso el acento en la urgencia de restablecer la, que actualmente no puede atender las necesidades de la población, al punto de crear"Nosotros como país tuvimos exiliados por razones políticas y también exiliados de orden económico, que salieron a buscar una oportunidad laboral fuera del país. Y tenemos también compatriotas que ante la ausencia de la salud pública en el Paraguay, vienen a la Argentina o van a otros países vecinos en busca de una solución a sus problemas de salud", lamentó.