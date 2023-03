5 canciones para conmemorar la lucha de las mujeres trabajadoras

1

Balada del incendio en Shirtwaist Triangle"(“Ballad of the Triangle Shirtwaist Fire”)

El incendio arrasó con los tres pisos donde estaban las trabajadoras.

El lugar se convirtió en un símbolo de las revindicaciones para las mujeres trabajadoras. (Foto AFP)

Cada año, para el aniversario de la tragedia, cientos de personas se reúnen para conmemorar la fecha. (Foto AFP)

"Ballad of the Triangle Shirtwaist Fire" (Bev Grant) VER VIDEO

2

"Chicas de la fábrica de algodón"(“Cotton Mill Girls”)

(“Cotton Mill Girls” (Hedy West) VER VIDEO

3

"Ella trabaja duramente para ganar dinero"(“She Works hard for the money”)

"She works hard for the money" (Donna Summer) VER VIDEO

4

"Mujeres trabajadoras"

"Mujeres trabajadoras" (Las Carlotas) VER VIDEO

5

"Las obreras"

"Las obreras" (Leda y María) VER VIDEO

“Recordando ese terrible accidente y movilizada ante la inexistencia de una balada estadounidense que señalara este trágico hecho, escribí esta balada del incendio en Shirtwaist Triangle”, cuenta, a propósito de su cancióndel disco(2002).La letra relata el trágico incendio ocurrido en la fábrica textil Shirtwaist Triangle,Con la llegada del siglo XX, miles de inmigrantes llegaron a las costas de los Estados Unidos escapando del hambre y la persecución., condiciones de trabajo aberrantes y salarios de miseria, sin las mínimas medidas que garantizaran el bienestar y la seguridad en el trabajo ni un estado que se encargara de regularlas. En ese marco, se dio un proceso de lucha por los derechos de la clase trabajadora, que incluía a mujeres y menores.En el caso de la industria textil, se dio un boom de ventas y producción conpor su practicidad y libertad de movimiento.Esta pieza de indumentaria no sólo cambiaría la forma de vestir de las mujeres sino también la forma de producir de la industria textil: la mano de obra que, hasta ese entonces, estaba dispersa, con centenares de costureras trabajando en los diferentes conventillos, pasó a ocupar los pisos de l. Una de esas fue Shirtwaist Triangle, que ocupaba los últimos tres pisos del edificio Asch, un rascacielos de Manhattan.Todos estos elementos confluyeron en esa esquina donde se ubicaba la torre de 10 pisos cuando. La falta de salidas de emergencia y extinguidores, las puertas que se abrían hacia adentro, las trescientas máquinas de coser apiñadas, una pegada al lado de la otra, la falta de espacio y una collilla de cigarrillo en el piso de abajo. Las escaleras de rescate de los bomberos llegaban apenas al sexto piso. Muchas de ellas, en la desesperación, saltaron al vacío. Lo hicieron juntas, de la mano o abrazadas.Esta tragedia despertó las conciencias de una sociedad entera que repetía una y otra vez que esas mujeres y niñas no debían morir en vano. La población acudió de manera masiva a los funerales yEl incendio de Shirtwaist Triangle constituyó un nuevo estímulo para la organización de los grandes sindicatos y la implementación de medidas de seguridad en talleres y fábricas. Un antes y un después que resultó en la sanción de más de 30 leyes en materia de seguridad laboral.Esta canción de origen popular fue grabada por la cantautora estadounidense de música folk Hedy West en su primer álbum homónimo del año 1963.La letra hace referencia al trabajo infantil en las fábricas de algodón de finales del siglo XIX y principios del XX y a las pésimas condiciones a las que era sometida lLos Estados del sur permitían el trabajo nocturno para las mujeres y las niñas, en turnos de 12 horas, con salarios paupérrimos. El rostro de una de esas trabajadoras se convirtió en un emblema del trabajo infantil: se trató de, como parte de un trabajo de documentación del Comité nacional de trabajo infantil. Ella, de pie junto a las máquinas, exhausta e indefensa frente al peligro de esa maquinaria pesada, abrió los ojos de la sociedad de la época.Resuenan en tiempo presente los versos que podían oírse cantar en 1915:Después de la ceremonia de los premios Grammy de 1983,siguió los festejos en un after party de un restaurante de Holywood. Cuando fue al baño, encontró durmiendo a la encargada, Onetta Johnson, que había caído rendida por el cansancio.Luego de charlar con ella, Donna llegó a su casa y, como un homenaje a todas las mujeres trabajadoras del mundo. El video pone de relevancia la doble jornada laboral de las mujeres que implica la suma de cargas vinculadas al empleo, la familia y el hogar, y destaca, en su final, la fuerza que emana de la unión de las mujeres.Las Carlotas, el dúo conformado por, cantan “Mujeres Trabajadoras”, una canción que es parte del vigésimo noveno disco de su carrera, con rumbas y sevillanas, lanzado en 2020. En su voz parecen sonar las voces de las trabajadoras de España que entonaban, mientras llevaban a cabo sus tareas, canciones populares, y que, en tanto sujetos femeninos colectivos (lavanderas, hilanderas, verduleras, cigarreras, etc) fueron protagonistas de muchas canciones de la música popular. En este tema de Las Carlotas, son"Si supiera que cantandoComo las estrellasAlgún alivio tuvieraQué alegres son las obrerasBailemos con ellas…"Esta canción anónima del folklore del norte argentino, recopilada junto a otras por, fue grabada por ellas en; ya para entonces, en nuestro país, las mujeres llevaban más de seis décadas como protagonistas en la lucha obrera.Recordemos las huelgas de las modistas rosarinas, de las obreras telefónicas, de las fosforeras, que se sucedieron a fines del siglo XIX; la creación de sus propios sindicatos de estas dos últimas, a comienzos del siglo XX, y el nombre de la puntanaque luchó por los derechos de la mujer con un fervor y una capacidad que le valieron el apodo “Louise Michell”, (en alusión a la revolucionaria francesa y feminista) y quien fundó el periódico "La voz de la mujer", que desde su primer número, en 1896, arengaba:“Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miserias, hastiadas ya del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete,, hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida”.