El Presidente anunció el refuerzo de fuerzas federales para Rosario

"Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley" Alberto Fernández

Rosario es mucho más que los problemas que hoy atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte. — Alberto Fernández (@alferdez) March 7, 2023

Las medidas para Rosario Las siguientes son las medidas anunciadas este mediodía por el presidente Alberto Fernández para combatir la ola de violencia en la ciudad de Rosario:



- Refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles.



- Visita mañana del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para poner en operaciones este refuerzo.



- Participación del Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, en la urbanización de barrios populares.



- Firma entre el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la Unidad de Información Financiera (UIF) de un convenio para instalar una delegación en Rosario.



- Firma con la provincia de Santa Fe del Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del RENAPER que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad.



- Se sumarán 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario.



Las medidas fueron anunciadas este mediodía por el presidente Fernández, por medio de un mensaje grabado en la residencia de Olivos.

El sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales. — Alberto Fernández (@alferdez) March 7, 2023

Comunicado de Defensa

Perotti celebró los anuncios del Presidente El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para enfrentar el narcotráfico en la ciudad de Rosario son "herramientas para ayudar a superar esta situación" y van a "mejorar el cuidado de la gente".



"Creemos que son todas herramientas que nos tienen que ayudar a superar esta situación, a mejorar el cuidado de la gente de Rosario, pero sobre todo, a que nacionalmente se entienda que estas cosas no pueden pasar en el territorio de la Nación", indicó Perotti durante su participación en la muestra Expoagro 2023, que se realiza en la ciudad bonaerense de San Nicolás.



"Mañana estaremos recibiendo al ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) y sin dudas, son varios puntos en los que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio", subrayó el gobernador.



"Mañana mismo vamos a poner en marcha una delegación de la UIF en Rosario, para que precisamente, sea allí donde se ponga especial hincapié en la pata financiera, en el esquema de financiamiento de estas organizaciones", sostuvo Perotti.



El gobernador se refirió a un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para establecer "una nueva estructura de Justicia Federal en Santa Fe", un pedido que acompañan "todos los signos políticos" de la provincia.



"Creemos que ese es otro empuje para poder tener más herramientas y dejar de lado una estructura pequeña, raquítica diría yo, de la justicia federal en Rosario particularmente, para enfrentar un delito federal como él es narcotráfico, como es el lavado de dinero", resaltó.

El presidente Alberto Fernández anunció este martes una serie de medidas destinadas a la ciudad de Rosario, azotada por el narcotráfico, que incluyen el refuerzo de las Fuerzas Federales "hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles" en una primera etapa y la participación del Ejército, a través de la Compañía de Ingenieros, para "la urbanización de los barrios populares" de esa ciudad santafesina., sostuvo el Presidente en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, en el que anunció una serie de medidas para combatir el narcotráfico.En ese sentido, anuncióy dijo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, estará el miércoles en la ciudad "poniendo en operaciones" ese refuerzo.Luego, el mandatario dio a conocer que ordenó que el Ejercito Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros participe "en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución"."Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora, con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita. Se trata de tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional", aseveró el mandatario.Asimismo, anunció que este miércoles el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, "firmará con la UIF (Unidad de Información Financiera) el convenio para instalar una delegación en Rosario", de manera de "tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico".El Presidente también recordó que el Gobierno nacional ya firmó con la provincia de Santa Fe "el Convenio de Colaboración y Cooperación Técnica del Renaper que permitirá validar las identidades a través del Sistema de Identificación Segura con rapidez y celeridad en operativos de seguridad"., apuntó el mandatario.En su mensaje, Fernández dijo que "el sistema carcelario extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales".El jefe de Estado había realizado declaraciones públicas la semana pasada mostrando su preocupación por el recrudecimiento del accionar narco, hecho que quedó evidenciado en el ataque a un supermercado perteneciente a la familia de Lionel Messi , la semana pasada, y el asesinato de Máximo Jerez, un niño de 11 años que recibió un disparo en la espalda que lo mató en la madrugada del domingo, cuando participaba junto a sus tres primos -que permanecen internados-, de un festejo de cumpleaños en la vereda de un kiosco en el barrio Los Pumitas, la zona más humilde del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.Máximo es el cuarto niño asesinado desde el inicio de 2023 en la ciudad de Rosario y localidades vecinas dentro de una lista de 64 homicidios en 66 días."Enfrentamos un problema real, complejo y que anuda delitos de distinta escala y tipología, por eso encaramos esta lucha con la determinación y la convicción que requiere. Trabajamos de forma coordinada por una seguridad federal, preventiva e integral para todas y todos", afirmó en su mensaje.Si bien, Fernández dijo que había que hacer "algo más" y, desde ese momento, se intensificaron las comunicaciones con el gobernador Perotti y con el intendente local, Pablo Javkin.En su discurso, Fernández señaló todo lo realizado en diversas áreas, pero calificó a la problemática como de larga data, y manifestó su decisión de hacer que "Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad"."Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado. A quien resulte implicado con esas organizaciones, sea que lo haga activa o pasivamente, le caerá todo el peso de la ley. No aceptamos mezquindades ni especulaciones políticas", dijo.El ministro de Seguridad de la Nación,, también se refirió a la situación en Rosario al afirmar que "no se puede sostener más" y que "hay que ir al hueso".Para eso, dijo,, en relación a quienes están detrás de la venta de estupefacientes y las amenazas mafiosas de los últimos días."Todas las semanas se revisa el mapa del delito y se distribuyen las zonas para estar atento. En este caso (el crimen de Máximo Jerez, de 11 años) no estaba en la zona de Gendarmería. Son situaciones que no se pueden sostener más y tenemos que ir con el cuchillo hasta el hueso", sostuvo el funcionario en declaraciones a la prensa."El esfuerzo que estamos haciendo es poder prestar un trabajo mucho más profundo" en Rosario, donde la venta de drogas y las amenazas narcos "lleva muchos años", agregó el funcionario nacional, a cargo de la cartera de Seguridad.El Jefe de Gabinete,, -oriundo de la provincia de Santa Fe- sumó su voz y dijo que el Gobierno nacional "no va a bajar los brazos" en la lucha contra el crimen organizado en Argentina y el narcotráfico en Rosario y ratificó el compromiso "inclaudicable" del Poder Ejecutivo de "devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos"."Tenemos el compromiso inclaudicable de combatir el crimen organizado en todo el país y específicamente el narcotráfico en Rosario. Queremos devolverle la tranquilidad a las y los rosarinos", afirmó Rossi a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter poco después del discurso del presidente Alberto Fernández.El funcionario remarcó:En su mensaje, Alberto Fernández había cuestionado además "el juego político que hacen algunos para sacar provecho de la situación" que vive la ciudad santafecina, mientras apuestan a la "manipulación informativa con el propósito del desgaste institucional".Esas actitudes, dijo, "solo merecen el rechazo democrático", y agregó: "Vamos a hacer que Rosario recupere el orden y así su vida social en libertad y con seguridad, pero sobre todo vamos a hacer justicia, se lo debemos a las víctimas de las mafias y se los debemos a los hijos de esa ciudad".Fernández recordó que la ciudad "ocupa un lugar neurálgico" de la geografía nacional, un centro de rutas que conectan el país y que tiene uno de los puertos más grandes de la Argentina."Nada de esto, auténticas virtudes del corazón de nuestra patria, pueden ser usadas en favor del crimen organizado para que puedan seguir desarrollando sus delitos", detalló, y dijo que Rosario "es mucho más que los problemas que hoy atraviesa" y se mostró esperanzado en que "va a salir adelante"., concluyó.Después del anuncio del presidente Alberto Fernández, el Ministerio de Defensa informó que ya se pusieron en marcha las gestiones con la Municipalidad de Rosario para que "el Ejército Argentino participe en la realización de tareas de urbanización y apertura de calles en barrios populares".A través de un comunicado, indicaron que estas gestiones se realizaron a través de la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura, "con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes" de la ciudad de Rosario.