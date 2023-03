El Gobierno de Santa Fe citó a los gremios docentes de paro

Voceros del Gobierno indicaron que se trata de una oferta "mejorada" y confiaron en que se podrá arribar a un entendimiento con los maestros./ Foto: Archivo

El Gobierno de Santa Fe citó a los gremios que representan a los docentes para el próximo jueves, un día después de la conclusión del paro de 48 horas que se inició esta martes, con la intención de presentar una oferta de incremento salarial, informaron voceros oficiales.Los docentes iniciaron su segundo paro por 48 horas en rechazo a la propuesta extendida por el Gobierno, de un 33,5% de aumento para el semestre, dividido en tres tramos: 17,5% en marzo, 8% en mayo y 8% en julio, con cláusulas de revisión en mayo y julio.Tanto la(Amsafé) como el(Sadop) rechazaron la propuesta, por lo que las negociaciones se dilataron por la decisión del Gobierno de no reunirse con los gremios mientras se cumple un paro de actividades.La convocatoria fue fijada para el jueves a las 7.45 en la sede del Ministerio de Trabajo, donde representarán al Gobierno el ministro anfitrión, Juan Manuel Pusineri, y su par de Educación, Adriana Cantero.Voceros del Gobierno indicaron que se trata de una oferta "y confiaron en que se podrá arribar a un entendimiento con los maestros.En cuanto al resto de los sectores que dependen del, todavía no está definido el día de convocatoria a los trabajadores de la salud y de la administración central, en este último caso porque restan definir temas no salariales, como el pase a planta de los agentes vinculados con contratos.