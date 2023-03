Tailhade: "Es un bochorno institucional que Stonerlli no vaya a declarar"

"Stornelli no quiere dar ninguna explicación o dar cuenta de sus actos".

Tailhade señaló que Stornelli pretende "sumar un nuevo privilegio". Foto Pepe Mateos.

"Pepín" Rodríguez Simón esta prófugo de la justicia argentina en Uruguay.

El diputado por el Frente de Todos (FdT),ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lleva adelante ese proceso contra los integrantes de la Corte Suprema y señaló que pretende "sumar un nuevo privilegio".. Es un bochorno institucional", afirmó Tailhade en declaraciones a radio AM 750. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retoma este martes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva jornada de audiencias en la quey expondrá en forma escrita.En ese marco, el legislador criticó que el fiscal busque "declarar en los términos que él quiere declarar" y señaló que pretende "sumar un nuevo privilegio"."No corresponde ese privilegio en el marco de un juicio político. Tiene que venir. Los únicos autorizados a declarar por escrito son el Presidente, la Vicepresidenta, los gobernadores y los vicegobernadores. Después, todo el mundo tiene que venir", remarcó.Sin embargo, recordó que aunque la Comisión de Juicio Político "puede enviar a la fuerza pública a buscar testigos" es excepción para "quienes tienen fueros, cómo jueces y fiscales como Carlos Stornelli"."Probablemente terminemos el Juicio Político sin resolver la situación deUna mancha mas al tigre con este personaje", expresó.El fiscal había sido convocado como testigo para exponer los motivos por los que pidió el cierre de la causa que había sido iniciada para investigar los presuntos chats filtrados entre el secretario del presidente del máximo tribunal, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño, hoy en uso de licencia Marcelo D'Alessandro.Para el diputado fue "un dictamen a medida de (el presidente de la Corte Suprema Horacio) Rosatti, irregular y hasta delictivo"."La tensión de la Corte es con el peronismo, no con el resto de los sectores representativos. No hay demasiada tensión con la derecha, el secretario de Rosatti adelanta fallos por teléfono y les sugiere como manejarse política, institucional, judicial y comunicacionalmente", subrayó.Al ser consultado por las imágenes recientemente difundidas por C5N del asesor macrista,, -prófugo de la Justicia argentina desde más de 818 días- cuando se lo vio transitando por las calles de la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, Tailhade sostuvo que el gobierno uruguayo "lo protege".. (El presidente uruguayo) Luis Lacalle Pou y (el expresidente) Mauricio Macri están cortados por la misma tijera", opinó.Agregó que "todos sabíamos que Pepín estaba en Punta del Este" y señaló que "esta gente no tiene demasiados problemas en ser prófugos de la justicia"."El cese de la impunidad tiene que ver con un cambio radical en la administración de justicia. Esa estructura está copada por los poderosos. Mientras persista este Poder Judicial va a persistir la impunidad", completó.