Murió el hombre que fue apuñalado por tapar con su 4x4 la salida de un garaje

El hombre que el jueves pasadotras una discusión con un vecino que lo increpó por tapar con su camioneta la salida de un garaje en desuso murió este martes en el Hospital Pirovano, informaron fuentes sanitarias y policiales.Voceros del Ministerio de Salud porteño confirmaron a Télam que la muerte Juan Ignacio Graña (38) se produjo esta madrugada en el mencionado hospital del barrio de Belgrano, donde estaba internado desde el jueves pasado por la noche.“Había ingresado con tres heridas de arma blanca, una de ellas en la yugular. Había perdido el bazo, un riñón y mucha sangre, su estado era muy delicado a pesar de que había sido operado exitosamente”, explicó una fuente del área de Salud.En tanto, fuentes policiales indicaron a Télam que el imputado, identificado por la Policía como Pedro Isaac Brandán, continuaba detenido en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad, a disposición del juez nacional en lo Criminal y Correccional 3, Martín Peluso.El fallecimiento de Graña también fue anunciado por las redes sociales de “Somos Urquiza”, una agrupación de ese barrio de la ciudad de Buenos Aires: “Esta mañana, después de tanto luchar, el cuerpo de Juan Ignacio Graña, no resistió más y murió”.Allí mismo, la agrupación vecinal publicó un mensaje en el que. Tanto para vos, como para todos los vecinos. Para quienes ayudaron a mi hermano ese día y se involucraron con tanto amor”.La hermana también le agradeció en “a todo el hospital Pirovano” donde, según dijo, “hacen tanto con tan poco”, por la “excelencia” en el trato que recibió su hermano y por su “calidez humana”.“Gracias a toda la gente que hizo cadena de oración, que nos ayudó con la difusión, que donaron sangre. Simplemente gracias. Mi hermano, como buen piloto, salió a volar”, concluye el mensaje de la hermana de Graña., donde efectivos de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad acudieron alertados por un incidente en la vía pública.Al llegar al lugar, los efectivos determinaron que dos hombres habían mantenido una discusión y que en ese marco uno de ellos extrajo un cuchillo y le produjo cortes en el cuello y en el abdomen al otro.De acuerdo con lo reconstruido por los investigadores, el problema se inició cuandopero que estaba abandonado hace meses y con sus portones cerrados con cadenas y candado.En ese lugar,El propietario de la camioneta le dijo que ese estacionamiento no estaba funcionado y que no iba a retirar el vehículo, con lo que se inició una discusión que terminó en la esquina, donde hay una cervecería, cuando el vecino volvió con un cuchillo y atacó de varios puntazos al dueño del vehículo., que trasladó a Graña al Hospital Pirovano, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y tras poco más de cuatro días de agonía, falleció este martes.El agresor, en tanto, fue detenido y trasladado hasta el hospital Tornú con consigna policial para que sea sometido a una evaluación interdisciplinaria, tras lo cual fue indagado por la Justicia y quedó detenido.