Canciller de China, Qin Gang. Foto: AFP.

Biden, actual presidente de Estados Unidos.Foto: AFP.

La guerra en Ucrania, uno de los conflictos entre ambos países. Foto: AFP

Taiwan, frente de conflicto entre China y EEUU. Foto: AFP

El canciller de China,si Wasghinton no cambia de rumbo, en momentos en que las relaciones entre los dos rivales se encuentran en un mínimo histórico.En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo a fines del año pasado, el tono de los dichos de Qin escala una creciente disputa por la hegemonía global que abarca comercio, tecnología, los derechos humanos, Taiwán y la guerra en Ucrania.La política china de Washington se ha “desviado por completo de la pista racional y sólida”, dijo Qin a periodistas al margen de la reunión anual del Parlamento chino, donde los líderes exponen sus prioridades económicas y políticas para el próximo año.“Si Estados Unidos no pisa el freno, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barandillas puede evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación”, señaló Qin.“Tal competencia es una apuesta temeraria, dondee incluso el futuro de la humanidad”, dijo el diplomático chino de mayor jerarquía tras el jefe de política exterior del Partido Comunista, Wang Yi.Los comentarios de Qin se hicieron eco de otros hechos por el presidente Xi Jinping en un discurso el lunes ante la Asamblea Popular en Beijing, que se inauguró el domingo y que certificará un tercer mandato seguido para Xi, algo sin precedentes en China., lo que ha traído consigo graves desafíos sin precedentes para el desarrollo de nuestra nación”, dijo Xi.Frente a eso, China debe “mantener la calma, mantener la concentración, luchar por el progreso mientras mantiene la estabilidad, tomar acciones activas, unirse como uno solo y atreverse a luchar”, agregó, según informó la noche del lunes la agencia de noticias china Xinhua.Funcionarios estadounidenses se han manifestado cada vez más preocupados por los objetivos políticos y económicos expansivos de China y la posibilidad de una guerra por Taiwán, la isla de Gobierno autónomo que Beijing considera propia.Muchos funcionarios y políticos de Estados Unidos han pedido al Gobierno del presidente Joe Biden que haga un mayor esfuerzo para contrarrestar la influencia china en el extranjero.El secretario de Estado de Estados Unidos, Antonychino que volaba sobre territorio estadounidense.El gran globo y su carga útil, incluida la electrónica y la óptica, se recuperaron del fondo del océano y están siendo analizados por el FBI.Luego, la semana pasada, China respondió con indignación cuando los funcionarios estadounidenses volvieron a plantear la cuestión de si la pandemia de coronavirus comenzó con una fuga de un laboratorio chino.El Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Estados Unidos de “politizar el tema” en un intento de desacreditar a China.Y los dos países han intercambiado duras palabras sobre Taiwán, ya que, que tiene a Estados Unidos como su principal proveedor de armas.Qin, quien se desempeñó brevemente como embajador en Washington y se hizo conocido por sus duras condenas a los críticos de China cuando era vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, abordó todos estos temas., informó Xinhua.“En este caso, la percepción y los puntos de vista de Estados Unidos sobre China están seriamente distorsionados. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante”, dijo Qin.“Esto es como poner mal el primer botón de una camisa, y el resultado es que la política entre Estados Unidos y China se ha desviado por completo de la pista racional y sólida”, agregó.Sobre Taiwán,China y Taiwán se separaron en medio de la guerra civil en 1949.Si bien Estados Unidos no aboga por la unificación ni por la independencia formal de Taiwán, Washington está obligado por ley federal a asegurarse de que la isla tenga los medios para defenderse si es atacada.