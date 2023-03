La CTA Autónoma se movliza contra la responsabilidad empresarial por la inflación

El gremio anunció una concentración desde la mañana de este martes en el edificio de la Copal, ubicado en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño. Foto: Pablo Añeli

"Si hay un responsable de la situación inflacionaria descontrolada es el sector empresarial de la alimentación. Los formadores de precios en la Argentina son principalmente empresas transnacionales y que no cumplen los acuerdos que firman con el Gobierno"

Paro de mujeres

La CTA Autónoma (CTA-A) comenzó este martes un plan de acción con una movilización hacia la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), para denunciar "la responsabilidad del sector empresario ante la inflación" y protestar contra los "nuevos recortes" de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo."Si hay un responsable de la situación inflacionaria descontrolada es el sector empresarial de la alimentación. Los formadores de precios en la Argentina son principalmente empresas transnacionales y que no cumplen los acuerdos que firman con el Gobierno", dijo el secretario general de la CTA-A, Hugo "Cachorro" Godoy, en conferencia de prensa.Además, el sindicalista confirmó a Télam que comenzó la movilización desde la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, hacia el Ministerio de Trabajo Nacional en Avenida Leandro N. Alem."Nos va a recibir el secretario de Trabajo (Claudio Bellotti) y le presentaremos un documento reclamando un aumento de emergencia para los trabajadores formales e informales, la inmediata convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y un salario básico universal para garantizar un piso de ingresos mínimos para que nadie padezca hambre", sostuvo Godoy en declaraciones para esta agencia.En este sentido, informó que luego entregarán este mismo documento en el Ministerio de Economía, ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 250.El sindicalista señaló que el Gobierno "debe entender" que "no se puede seguir con el plan del Fondo", por el Fondo Monetario Internacional (FMI)."Tiene que tomar medidas para frenar la inflación y para mejorar los ingresos de los sectores populares. Queremos salario universal y paritarias sin techo, por eso nos movilizamos", afirmó.También advirtió durante la conferencia que Argentina "ha crecido entre 2021 y 2022, pero al mismo tiempo han crecido la pobreza y el hambre", y señaló que un grupo de la Federación Nacional Territorial (FeNaT) se dirigió a la cartera de Desarrollo Social."Más de 100 mil beneficios se han cortado del Potenciar Trabajo y hay en marcha nuevos recortes mientras no se cumple con el envío de alimentos", agregó durante la conferencia. Los manifestantes pasarán por los ministerios de Trabajo y de Economía, donde dejarán documentos y pedidos de audiencia.La CTA-A informó que además participará de la movilización del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y convocará a un "paro de mujeres"."Es un día de lucha para defender todos los derechos que hemos conquistado y reclamar los que nos faltan", dijo la secretaria de Género de la CTA-A, Leonor Cruz, que invitó a "todas las mujeres y diversidades" a congregarse el miércoles a las 16 en Avenida de Mayo y Salta.Además de protestar porque "los niños y las mujeres" son los sectores "más afectados" por la actualidad económica, el gremio pedirá también la liberación de "las hermanas mapuches y de Milagro Sala"."Es importante volver a conmemorar y estar en la calle con otras organizaciones hermanas, sindicales, políticas y sociales", agregó.Finalmente, Godoy advirtió a Télam que "el plan de lucha se inicia" y que en caso de no haber una respuesta en los próximos días "se reiterarán nuevas medidas de fuerza"."Las medidas van a ir in crescendo, el Gobierno tiene que atender las demandas populares", concluyó.