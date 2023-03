La ola de calor cumple una semana: hay alertas en Buenos Aires, CABA, Córdoba y Entre Ríos

Foto: Lara Sartor.

Rigen alertas por tormentas de variada intensidad en el norte del país.

Alertas por tormentas en el norte del país

La ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del conurbano bonaerense continúan bajo alerta roja por temperaturas extremas, mientras que varias localidades del resto de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos también están bajo advertencias por calor, con máximas que se ubicarán entre los 33 y los 34 grados, informó el Servicio Metereológico Nacional (SMN).A una semana del comienzo de la obra de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las marcas máximas pronosticadas se ubicarán en torno de los 33 grados, aunque se aguardan térmicas más altas, y recién este viernes se espera que desciendan las temperaturas tras la rotación del viento al sur, informó la metereóloga del SMN Cindy Fernández en su cuenta de Twitter.Una ola de calor es un período excesivamente cálido, que puede tener un impacto en la salud de leve a muy alto, sobre todo para grupos de riesgo (niños y niñas, mayores de 65 con enfermedades crónicas como cardiovasculares, respiratorias, diabetes y obesidad).Además del distrito porteño, el alerta roja rige para las localidades de Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, San Vicente, Berisso, Ensenada, La Plata, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.Esta alerta implica un efecto de "alto a extremo en la salud", con temperaturas "muy peligrosas" que pueden "afectar a todas las personas, incluso a las saludables".Además, el centro y oeste de la provincia de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires presentan alertas naranjas por temperaturas extremas, que pueden ser "muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", al tiempo que en el centro de Córdoba y gran parte del centro y este de Buenos Aires se encuentran bajo alerta amarilla, con un efecto "de leve a moderado en la salud de las personas".En el caso de la capital entrerriana, está pronosticada una máxima de 34 grados para la jornada y en la ciudad de Còrdoba se esperan 33 grados.El Ministerio de Salud de la Nación reiteró una serie de recomendaciones ante la ola de calor como el uso de protector solar, hidratarse, consumir agua aún cuando no se sienta sed, usar ropa holgada, evitar exponerse al sol, usar gorro, consumir frutas y verduras y evitar la actividad física intensa.El SMN emitió alertas por, pudiendo ser algunas localmente fuertes, para localidades de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, se informó oficialmente.Las tormentas pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, indicó el organismo meteorológico.Bajose encuentran el este de Salta, con distritos como La Candelaria y Rosario de la Frontera, entre otros; y el noroeste de Noroeste de Almirante Brown y de General Güemes, en Chaco.El resto de ambas provincias están bajo, al igual que Formosa, sur de Jujuy y norte de Santiago del Estero.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 milímetros para el área bajo alerta naranja, y de entre 20 y 50 milímetros, para las zonas de advertencia amarilla.El SMN recomendó a los pobladores de las localidades afectadas evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, y no refiguarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, aconsejaron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.