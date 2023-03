Feletti sostuvo que Argentina demostró tener una economía "importante" y "positiva"

El Foro Economía y Trabajo pidió "una renegociación integral de la deuda con el FMI" VER VIDEO

Feletti se expresó en el Foro sobre Economía y Trabajo.

Contra los fallidos pronósticos neoliberales, el Gobierno ha llevado adelante un exitoso plan de estabilización, sin que se desmadren las variables y sin que caiga el nivel de actividad.



Ahora debemos encarar la distribución del ingreso, que es la razón de ser del peronismo. pic.twitter.com/cdSbaYmoPG — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) March 7, 2023

El economista y ex secretario de Comercio,sostuvo que "la Argentina ha demostrado tener una economía importante y positiva durante el gobierno de", aunque explicó por qué este crecimiento no impactó en el salario, durante el, realizado en el Auditorio SADOP."Argentina recuperó la caída de la pandemia del 2020, el desastre del macrismo, y la guerra, en tan solo dos años. Sin embargo, estamos acá reunidos porque el principal problema es que la baja de desempleo en el último año, acompañada del crecimiento económico que hubo (5 puntos) tendría que haber tenido una curva más pronunciada en un modelo industrial distribucioncita, mientras que la participación del salario en el producto bruto también", señaló.Por consiguiente, sostuvo que esta situación se debe a queporque es inviable económicamente, "el que pretenda estabilizar la economía de un país emergente (como Argentina), es decir, hay que tener un orden fiscal/monetario, pero habiendo acumulado reservas", yOtro de los puntos que menciona es que l, "este esquema de deuda es a nuestro juicio el que está impidiendo que este crecimiento potente que tuvo Argentina se convierta en empleo y salario".A su vez precisó que, "estamos a las puertas de un cambio estructural en la Argentina ya que los precios internacionales altos en energía y minería llegaron para quedarse, y la energía va a cambiar su rol de ser una restricción para convertirse en un vector de competitividad".Luego, el coordinador del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), destacó que Argentina está viviendo una encrucijada económica, y "no una crisis", porque"Esta encrucijada tiene dos puntos fundamentales: la crisis de la deuda que se refleja en una baja de reserva, y crisis de ingresos que se refleja en una regresiva distribución del ingreso y baja distribución salarial".Estos elementos hacen que esta situación de crecimiento económico "parezca no sostenible en el tiempo", y a la vez debilita los bajos ingresos, afirmó."Con esto quiero decir que la deuda no implica solamente sacársela de encima sino para generar las condiciones de posibilidad para distribuir mejor el ingreso".Además, señaló queque, "mejora el portafolio de las empresas que cancelaron sus deudas de capitales e intereses".Por este motivo, en el documento, los economistas sostienen la necesidad de reforzar y mejorar la administración de las reservas del Banco Central principalmente vinculado al comercio exterior (subfacturación-sobrefacturación), y en segundo lugar tener en cuenta los dólares que van a cancelar los pasivos de las empresas privadas.Sin embargo, "Avanzar en esta línea no generaría las condiciones necesarias para la sostenibilidad económica del proceso si no va acompañado de un aumento de los salarios", concluye.El documento lleva las firmas de los economistas Ricardo Aronskind, Marisa Duarte, Juan Pablo Costa, Roberto Feletti, Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Horacio Rovelli, Jose Sbatella y Guillermo Wierzba, y el encuentro fue coordinado por Vicente Alvarez y Eduardo Berrozpe.