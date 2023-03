Arte, literatura y representaciones femeninas, desde la vuelta a la democracia al presente

Andrea Giunta.

"Para los niños debe ser confuso ver que la mayor parte de las obras en el Museo Nacional de Bellas Artes son de artistas varones. Deben pensar que los artistas son todos varones" Andrea Giunta

María Rosa Lojo.

"La muerte de Alicia Muñiz a manos de su marido, el boxeador Carlos Monzón, en 1988, atrajo la atención del público sobre la violencia doméstica de una manera impensada" Ana María Shua

Ana María Shua.

"Ya es menos frecuente la agrupación de las escritoras en la clásica 'mesa de las chicas' en festivales o ferias del libro, donde el tema invariable a discutir era la existencia, o no, de una 'literatura femenina' María Rosa Lojo

Cómo se fueron deconstruyendo y representando los estereotipos de género en la literatura y las artes visuales en las cuatro décadas que van de la recuperación de la democracia hasta el presente son algunas de las cuestiones sobre las que reflexionaron la historiadora de artey las escritorasen el marco de una nueva conmemoración del, el 8 de marzo.Desde la poderosa expresión visual lograda a partir de las voces las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en los 80, con sus pañuelos blancos y siluetazos en las calles en reclamo de la aparición de sus hijos y nietos secuestrados en dictadura, hasta la masificación de los feminismos en 2015, que trajo colectivos que trabajan arduo para visibilizar la desigualdad en el campo del arte, Nosotras proponemos entre tantos otros, la representación de las problemáticas y realidades vinculadas al género es dispar.Eso que no se ve o que no se mostró en el arte -la presencia de artistas mujeres en los museos argentinos sigue sin superaren su acervo y colecciones, destaca Giunta, tiene su correlato en las letras: no faltan grandes escritoras argentinas en los siglos XIX y XX, de hecho no faltan escritoras que buceen en la experiencia de género y sus condicionamientos históricos,es una de ellas indica Lojo, pero "Primero que nada, advierte Shúa,, recuerda.La anécdota es personal:, estima Shua.Autoras de gran popularidad en pleno siglo XX, como Silvina Bullrich, Beatriz Guido o Marta Lynch, "resultan minimizadas bajo el rótulo del best-seller -grafica Lojo (Buenos Aires, 1954)-. Victoria Ocampo, pionera en la defensa de 'La mujer y su expresión', título de su ensayo de 1936 y autora de una deslumbrante autobiografía, empieza a publicarse en 1979, inmediatamente después de su muerte, y es mucho más valorada como editora y mecenas que como creadora".En la obra de esas escritoras leídas masivamente, y de otras comoy esa tendencia, dice,Para Shúa, esa invisibilidadPor otra parte, añade,Eso mismo podría entenderse como "lo que aún no ha cambiado" señalado por Giunta, curadora e investigadora nacida en 1960 en Buenos Aires, es decirPero "lo que sí tiene impacto en el campo del arte es la marea verde: en ese momento de masividad, las artistas también tomaron conciencia que su exclusión involucraba violencia simbólica, censura simbólica", remarca.-señala-.Entre las agrupaciones que enumera Giunta estánqueUn punto de inflexión en la representación femenina dentro del imaginario popular a partir del arte lo tuvo la lucha por legalización del aborto, con "artistas muy involucradas en todo el proceso", destaca Giunta, haciendoPara la historiadora, por ejemplo, impulsada por Nosotras Proponemos, y-advierte--ironiza-.Lojo, por su parte, destaca queDe hecho,-añade, por otro lado-Shua habla de otro momento bisagra en la representación femenina desde el retorno de la democracia:recuerda la escritora.La resistencia a esos cambios en la construcción de la opinión popular siempre fue fuerte. "-repasa la escritora-Sin embargo "....señala Shua-