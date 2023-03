“Propongo que el concepto de 'cultura de la cancelación´ se lo quede la derecha”

Rebecca Solnit:" Los conservadores siguen teniendo el mayor espacio en los medios de comunicación y en la sociedad. Bueno, que se callen un poco de una vez".

"Yo tengo ciudadanía irlandesa y me ha sorprendido mucho cómo un país tan católico logró conquistar el derecho al aborto. En Argentina también fue hermoso ver ese proceso" Rebecca Solnit

Con una mirada optimista sobre cómo las luchas sociales cambiaron al mundo en las últimas décadas, un conocimiento locuaz y agudo sobre los procesos autoritarios y los debates latinoamericanos, y una mirada ácida sobre el fenómeno amplio al que se denomina “cultura de la cancelación”, la historiadora, pensadora feminista y ensayista norteamericanapresentó a través de una conferencia de prensa para toda Hispanoamérica su último libro de ensayos,, en el que aborda los complejos mecanismos que usan los privilegiados para adueñarse de las narrativas de las minorías.Con la compañía de, la directora literaria de Lumen, el sello que editó por primera vez en español “¿De quién es esta historia?”, Solnit respondió preguntas durante más de una hora y repasó su trayectoria cómo feminista, su percepción sobre los grandes debates de la actualidad, las enseñanzas que las luchas civiles y por los derechos humanos en Latinoamérica le dejan al resto del mundo y se permitió referirse con ironía a las acusaciones epocales en contra de una “cultura de la cancelación”, una idea que, según ella, entablaron los portavoces de la derecha para seguir sosteniendo sus antiguos privilegios a la hora de lograr imponer su discurso.Fasce fue la encargada de abrir la ronda de preguntas. La consultó sobre su optimismo respecto al devenir del mundo y a qué cambios le gustaría asistir en el futuro. Solnit contó que el último fin de semana tuvo que interrumpir una película que estaba viendo, que abordaba distintos tipos de violencia, para socorrer a un hombre que pedía ayuda en la calle tras haber sido robado., reflexionó sobre el impacto que tuvo aquella anécdota hogareña.La obra deSolnit cree en aquello de que lo personal es político y, entonces, sus confesiones trascienden la narrativa del yo para amalgamarlas con su construcción intelectual. ¿La crítica entiende estos registros?, contó sobre cómo sobrelleva las críticas cuando le piden cierto “purismo” de estilo o contenido.Cuando la consultaron sobre si las luchas por las políticas de género o el derecho al aborto no son en última instancia reclamos de minoría que escapan a una agenda más universalista, Solnit respondió con contundencia:Cuenta que uno de los efectos de vivir en San Francisco, la meca de la tecnología, es “notar que la gente no pasa mucho tiempo en público, instancias como viajar en el colectivo o ir a la iglesia van desapareciendo”. Y advierte que ese simple cambio de costumbres tiene un impacto en cómo percibimos nuestras demandas y luchas:Después, cuestionó la posibilidad de reescribir la obra decomo un gesto necesario para advertir que determinados autores eran agresivos, racistas o sexistas.Después de confesar ser, complejizó el rol de las religiones en las luchas de las mujeres., analizó sobre el impacto que la religión ha tenido en los distintos procesos.un ensayo que se convirtió en best seller y que inauguró una corriente teórica que logró dar cuenta de hasta qué punto la opinión informada y especializada de muchas mujeres es invisibilizada cuando a fuerza de explicaciones masculinas., cuenta en ese libro, hoy convertido en un clásico de las bibliotecas feministas. .El texto zigzaguea en torno al “mansplaining”, un término que la autora acuñó a partir de una anécdota personal durante una fiesta, cuando un hombre con el que conversaba desatendía sus comentarios mientras insistía en explicarle con arrogancia el argumento de un libro que precisamente había escrito ella.Así surgió el planteo central de "Los hombres me explican cosas", en el que Solnit problematiza la desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia basada en el género. El libro abrió una instancia más grande: la publicación instaló definitivamente el concepto decomo una práctica para deslegitimar los atributos de una persona –usualmente una mujer– a través del discurso.Poco después, la propia escritora salió a aclarar que no se trata de una práctica monopolizada por el género masculino sino más bien de una actitud de un enunciador ante la imposibilidad de tolerar la disidencia.Solnit cerró la conferencia con un llamado a repensar aquello que entendemos como “cultura de la cancelación”, en una reflexión que apunta al uso que se le da a la expresión.Para Solnit, la idea de la “cultura de la cancelación nos idiotiza y oculta lo que en verdad está pasando”., propone aquella mujer que una vez, siendo joven, se cansó de que los hombres le explicaran cosas.