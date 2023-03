La historia de los refranes: "A otro perro con ese hueso"

A otro perro con ese hueso

"A otro perro con ese hueso" VER VIDEO

Lo más espirituoso de este refrán es que aquí no se habla del perro-, aquí es un perro el que habla…“A otro perro con ese hueso” ya indica que¡Y por algo será que lo rechaza, él sabrá!La figura del perro representa la ingenuidad, pero recordemos que la ingenuidad -esto vale tanto para los perros como para las personas- no es un don de los bobos… ¡Y sí!, que actúa sin dobleces, y -fundamentalmente, claro- es un ser todo corazón y bondad… pero no vive en otro planeta, no, está siempre atenta a lo que va sucediendo…… “Quién lo probó, lo sabe”, diría Lope De Vega, hablando del amor… Ese carácter leal a veces puede ser considerado como ingenuo, por algún tonto, pero usualmente los caninos son animales muy inteligentes, no pierden su atención, y pueden percibir una acción malintencionada., sobre todo con los desconocidos; lo que hace que sea muy difícil engañar a un perro..,Puede que algunas veces, tanto perros como personas pueden andar muertos de hambre, en esas ocasiones cualquier hueso que les tiren les vendrá bien, por roído y viejo que esté. PeroClaro, si yo te quiero engañar a vos, o manipular una situación en mi favor mandándote argumentos falsos, vos, que sos “perro viejo” yy de que siempre te venga con la misma cantinela, decidís ponerle límites a esta situación, me mandás un “Pará loco, a otro perro con ese hueso”…Adaptado a Roberto Navarro sería:... La variante latinoamericana del refrán reza: “A otro perro con ese hueso, que este ya está roído”. Allí se refuerza el cansancio ante la conducta incorregible del mentiroso…. Simbolizando en esta frase el rechazo a las ofertas engañosas, los abusos de poder, las manipulaciones...¿Qué tú dices de esto, Rafael Machuca, chaval de Moralejo? Cántanos…