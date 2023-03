Xi promete impulsar la capacidad manufacturera de China

El presidente chino, Xi Jinping, prometió impulsar la capacidad manufacturera del país para no depender de los mercados externos, en una intervención durante la sesión del Parlamento chino que debe certificar un tercer mandato del gobernante, informaron este lunes medios estatales.Redoblar la producción industrial de China es necesario "para confiar en nosotros mismos y no depender de los mercados exteriores para salvarnos", dijo Xi durante la Asamblea Popular en una reunión con delegados de la provincia china de Jiangsu.La asamblea abrió este domingo en Beijing con un discurso del primer ministro saliente Li Keqiang, que anunció un aumento del gasto militar , en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos.Se trata de la sesión de la Asamblea Popular que va a proclamar un tercer mandato de Xi, algo sin precedentes en China, ratificando la decisión de octubre pasado del gobernante Congreso del Partido Comunista., expuso el mandatario, según informó el diario estatal People's Daily."Como gran nación de 1.400 millones de habitantes, debemos confiar en nosotros mismos. No podemos depender de los mercados internacionales para salvarnos", insistió Xi, informó la agencia de noticias AFP.La segunda potencia mundial insiste en la necesidad de construir una industria autosuficiente y abandonar las importaciones en sectores considerados vitales para la seguridad nacional, como los semiconductores y la inteligencia artificial.Estados Unidos endureció en los últimos meses las sanciones a los fabricantes chinos de chips, alegando problemas de seguridad nacional y la posibilidad de que la tecnología sea utilizada por el ejército chino.