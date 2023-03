Aníbal Fernández: hay sectores que hacen "caranchismo político" con Rosario

"Lo que estamos haciendo en Rosario es un gran esfuerzo con el envío de más de 3.500 efectivos de Gendarmería Nacional", dijo Aníbal Fernández. / Foto: Archivo

ROSARIO | Gendarmería Nacional, en conjunto con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Policía de Santa Fe, desarticuló una organización narcocriminal y detuvo a siete personas tras siete allanamientos simultáneos. La banda operaba en cercanías al mercado de Fisherton. pic.twitter.com/vLzFfqdjTT — Ministerio Seguridad (@MinSeg) February 27, 2023

Fortalecimiento en ciberseguridad en Formosa

EN VIVO | En Formosa, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, participa en la apertura del Seminario de Ciberdelito "Bootcamp Litoral".https://t.co/YXs5rP4F9N — Ministerio Seguridad (@MinSeg) March 6, 2023

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, acusó este lunes a sectores de la oposición de hacercon la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario, al tiempo que destacó elrealizado por el Gobierno nacional para asistir a Santa Fe con el envío de más de 3.500 efectivos de Gendarmería a esa provincia, entre otras medidas."Existen 3.500 efectivos trabajando a la luz del día y "otros en la inteligencia criminal que nos permite ir dilucidando, encontrando soluciones y advirtiendo elementos que aporten solución de un problema que tiene muchos años", dijo el funcionario nacional a Télam, desde la provincia de Formosa, donde viajó para participar junto al gobernador Gildo Insfrán de la apertura del Seminario de "Aníbal Fernández ratificó que desde su cartera se llevan adelante las medidas necesarias para "ir al hueso y encontrarle la solución", a la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad de Rosario."Si no nos metemos en serio como nos metimos desde el año pasado (el problema de inseguridad en la principal ciudad santafesina) no se va a resolver nunca porque es mucha la plata que hay para corromper, muchas cosas por torcer", evaluó el ministro.En este sentido, recordó que "a un exgobernador de la provincia de Santa Fe le balearon la casa con 10 impactos el 11 de octubre de 2013, hace 10 años", hechos que, para el ministro, evidencian que el problema en Rosario "empezó mucho antes"."Lo que estamos haciendo en Rosario es un gran esfuerzo con el, decisión que contrastó con el anterior gobierno de Cambiemos que dijo "se olvidó de Santa Fe".El funcionario anticipó además que en su próxima exposición en lade la Cámara de Diputados "hablaremos del tema de Rosario, contaremos lo que se puede contar, que es bastante, exhibiremos y mostraremos barrio por barrio, y cómo estamos trabajando con las fuerzas federales".Indicó que en el último año se realizaron en esa ciudadcon "resultados positivos" y agregó: "No nos vamos a detener y sumar a quien quiera salir de esto".Aníbal Fernández criticó -sin mencionarla- a la diputada provincialquien, afirmópolítica, ironizó y criticó:El ministro de Seguridad y el gobernador Insfrán encabezaron en la mañana del lunes la apertura de las jornadas, como parte de la capacitación en ciberdelito impulsada por este Ministerio en el marco del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC).Desde el lunes hasta el próximo viernes, más de 70 asistentes -entre efectivos policiales y fiscales de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Formosa y Córdoba- se encontrarán con exposiciones de especialistas nacionales e internacionales que permitirán, según indica la información oficial.En su exposición, el funcionario nacional recordó que los primeros pasos iniciados desde el Estado para abordar el problema del ciberdelito se dieron en 2008, bajo el primer gobierno de Cristina Kirchner."Fuimos la cabeza de proa, empujando sobre algo que cuesta mucho resolverlo y definirlo", aseguró en el acto desarrollado en elde la ciudad de Formosa, donde estacó la reciente adhesión de Argentina al Segundo Protocolo de Budapest, instrumento que -evaluó- una vez que sea reconocido por el Congreso nacional permitirá "que los fiscales puedan ir directamente a la búsqueda de lo que está sucediendo para poder investigar y trabajar mucho más fuerte".