Juicio político a los miembros de la Corte: Stornelli no asistirá al Congreso

Foto: Victoria Gestualdi

El fiscal federal Carlos Stornelli informó en la Procuración General de la Nación que se pondrá a disposición de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para dar testimonioen el marco del proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, informaron a Télam fuentes de ese organismo.La decisión que Stornelli transmitió por escrito a su superioridad redundará en queque le fuera formulada la semana pasada para que asista mañana a las 13 a declarar como testigo ante los diputados nacionales que integran la comisión.La comparecencia del titular de la fiscalía federal N° 4 de los tribunales federales de Comodoro Py había sido reclamada y aprobada por la mayoría del Frente de Todos en la comisión de juicio político en el marco del proceso que se le sigue a los cuatro integrantes del máximo tribunal.La convocatoria fue a los fines deLa notificación para que Stornelli compareciera al Congreso le llegó el miércoles 1º de marzo y allí se le citó el pasaje del reglamento de la comisión de Juicio Político en el que se aclara que su asistencia no es opcional y que no rige para esta convocatoria la excepción que prevé el Código Procesal Penal para magistrados, a los que se habilita a declarar por escrito o en su lugar de trabajo."Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión (de Juicio Político) a testimoniar", reza el reglamento que se citó en la convocatoria.En el mismo oficio, se aclaró: "Cuando la Comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia".Stornelli es el fiscal que, con su dictamen y en plena feria judicial, promovió el archivo de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano (exasesor del senador nacional de Juntos por el Cambio Ignacio Torres en la comisión bicameral de Inteligencia y defensor de uno de los imputados por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) para que se investiguen los mensajes atribuidos a Robles y D'Alessandro., sostuvo Stornelli el 12 de enero, cuando promovió el archivo de la denuncia del abogado Marano y otro casi calcada presentada por otro abogado que se había acumulado en el mismo expediente."Ello pues, del análisis de ambas denuncias que nos ocupan no se observa la existencia de ningún otro medio o elemento autónomo y autosuficiente distinto de aquellas supuestas comunicaciones que, conforme los alcances del objeto procesal de la citada causa CFP 4/2023, podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto quizás de actividades de inteligencia ilegal", sostuvo el fiscal, sin proponer medida de prueba alguna ni explicar es que se basaba su hipótesis del espionaje ilegal.Los reparos que puso Stornelli para solicitar el archivo de aquella denuncia, cuestionó un abogado que siguió en detalle los tres casos.Stornelli fue convocado a la Comisión de Juicio Político después de que por allí pasara el juez federal Sebastián Ramos, que fue quien, en rigor, archivó la denuncia promovida por el abogado Marano: el magistrado aseguró ante los legisladores que para tomar la decisión debió basarse en el dictamen fiscal, porque este no dejaba otro camino posible.El eventual '' de Stornelli mañana ante la Comisión de Juicio Políticoa la que el fiscal ya recurrió ante una convocatoria a declarar.Su nombre ocupó titulares de diarios durante nueve meses cuando faltaba una y otra vez a las citaciones del entonces juez federal de Dolores y hoy juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, para indagarlo en el marco del denominado caso D´Alessio.En aquel caso el fiscal fue convocado por un juez y no por el Congreso y la convocatoria era como imputado y no como testigo: después de seis citaciones el fiscal compareció ante Ramos Padilla, quien finalmente lo procesaría en la causa en la que se investigaban supuestas maniobras tanto de espionaje como de extorsión, y que tenía como protagonista al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio.