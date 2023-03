Comenzó una medida de fuerza en la Línea C en reclamo de "mayor seguridad"

El quite de colaboración se inició a las 14.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) anunció este lunes un "quite de colaboración" que se inició a las 14 en la Línea C, en pedido de mayores "medidas de seguridad" para que los empleados del Subte puedan "trabajar en condiciones"."Llevaremos adelante un quite de colaboración a partir de las 14,Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar al público usuario", dice el comunicado firmado por su secretario general Roberto Pianelli, y el secretario adjunto Néstor Segovia.El gremio argumentó que los empleados atraviesan "situaciones de inseguridad" recurrentes y por eso realizarán esta nueva "medida de autodefensa".Como ejemplo de ello,por un hombre que le quitó su arma reglamentaria luego de un altercado con personal del subterráneo y efectuó una serie de disparos dentro de la estación Retiro, tras lo cual terminó detenido."A esto se le suma que, en el día de ayer, domingo 5 de marzo, nuevamente vivimos una situación de inseguridad, en la que en, explicó el gremio.