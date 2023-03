Las fuerzas ucranianas rechazaron abandonar Bajmut

Bajmut, una ciudad de unos 70.000 habitantes antes de la guerra, se convirtió en un símbolo de la lucha entre rusos y ucranianos. / Foto: AFP

"Picadora de carne": el testimonio de soldados

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) "es probable que las fuerzas ucranianas estén llevando a cabo una retirada táctica limitada" en Bajmut. / Foto: AFP

Repercusión internacional

El ejército de Ucrania anunció este lunes su intención desus posiciones en Bajmut, epicentro de los combates, en medio de versiones negadas por Kiev sobre un posible retiro de fuerzas y entre denuncias de soldados ucranianos deante la oleada incesante de bombardeos y ataques que llegan del otro lado del frente.El anuncio se produce, además, cuando el jefe del, Evgueni Prigozhin, volvió a quejarse de la falta de municiones para sus hombres, en primera línea de combate desde mediados del año pasado.La presidencia ucraniana aseguró este lunes que, lejos de echarse atrás y pese a los rumores de retirada que corrían desde hacía una semana, los comandantes en jefe de las fuerzas armadas ucranianas "se pronunciaron a favor de continuar las operaciones defensivas y de un refuerzo de nuestras posiciones en Bajmut".Según el Instituto para el"es probable que las fuerzas ucranianas estén llevando a cabo una retirada táctica limitada" en Bajmut, indicó el domingo este grupo de expertos estadounidenses.Bajmut, una ciudad de unos, se convirtió en un símbolo de la lucha entre rusos y ucranianos por el control de la región industrial del Donbass debido a la duración de la batalla y a las grandes pérdidas sufridas por ambos bandos.Las tropas rusas vienen avanzando en las últimas semanas hacia el norte y el sur de la ciudad, cortando tres de las cuatro rutas de suministro ucranianas y dejando como única vía de salida la que conduce más al oeste, a Chasiv Yar.El periódico ucraniano The Kyiv Independent reproduce este lunes testimonios de más de una docena de soldados de ese país en la zona, que describen el frente comopor el alto número de bajas en ambos bandos y aseguran que no reciben "ningún apoyo"Durante las breves visitas que estos militares hacen a la cercana ciudad de, los soldados de infantería ucranianos narraron a ese medio que batallones mal entrenados y sin preparación fueron arrojados a la primera líneacon escaso apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reconoce la difícil situación en Bajmut.Sin embargo, a pesar de la amenaza de cerco y de la escasa importancia estratégica de la ciudad, los ucranianos siguen defendiendo ferozmente Bajmut, que el presidente Volodimir Zelenski visitó en diciembre y donde prometió rParalelamente, el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueny Prigozhin, acusó por segunda vez en menos de dos semanas al ejército de no enviar munición suficiente a sus mercenarios.Según él, el retraso solo puede deberse a dos razones,El mes pasado, Prigozhin lanzó duras críticas contra el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, y contra el jefe del Estado Mayor, Valery Guerásimov, acusándoles de cometer "traición" al negarse a suministrar municiones a Wagner.En un vídeo publicado el fin de semana, Prigozhin advirtió que "si Wagner se retira ahora de Bajmut, todo el frente se derrumbará".Las fuerzas aéreas ucranianas informaron el domingo que habían derribadode los 15 lanzados por Rusia y que no produjeron víctimas ni daños materiales.Rusia había denunciado la semana pasada varios ataques de drones ucranianos en su territorio y en la península anexionada de Crimea. También denunció una incursión deucranianos en la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.En el plan diplomático, en tanto, Turquía reclamó este lunes que ladebe hacer todo lo que esté a su alcance para proteger el llamado "pacto alimentario" de cualquier tipo de sanciones.Así lo señaló Chagra Erhan, miembro del, quien dijo a la agencia rusa noticias Sputnik que "Estados Unidos y sus socios occidentales continuarán dificultando para Rusia cualquier forma de obtener ganancias, en particular, a través de un acuerdo del grano"."Sin embargo, a fin de cuentas se trata una cuestión humanitaria, por lo que la ONU debe hacer todo lo posible para proteger el acuerdo de cualquier tipo de sanciones".El representante turco destacó que el pacto es muy diferente a la exportación de petróleo o armas, pues de él "depende la vida de las personas", y agregó que Ankara está haciendo todo lo posible para extender el acuerdo, entre otras cosas, por el bien de los países africanos, que dependen de los granos y fertilizantes de Rusia y Ucrania.En la víspera, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, afirmó quePor otro lado, las autoridades rusas aseguraron este lunes que frustraron un plan ucraniano de asesinato contra el empresario ruso Konstantin Malofeyev, presidente del consejo de administración del grupo de medios de comunicacióny cercano al presidente ruso, Vladimir Putin."El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la Federación de Rusia frustró un atentado, orquestado por los servicios especiales de Ucrania, contra un hombre público, Konstantín Malofeyev, presidente del consejo de administración del grupo de empresas Tsargrad", resalta el comunicado oficial.Malofeyev, fundador del fondo internacional de inversionesy sobre quien pesan sanciones por parte de Estados Unidos, creó en 2015 Tsargrad TV, un medio de una línea editorial conservadora y que promueve la religión ortodoxa.