Maia Debowicz: "No conozco en mi círculo, me incluyo obviamente, una mujer que viva con un solo trabajo" / Foto: Maximiliano Luna.

"Me dio mucho placer, poder presentar un personaje en donde chicas se puedan sentir reflejadas con el personaje" / Foto: Maximiliano Luna.

Foto: Maximiliano Luna.

"La independencia económica se vuelve una situación política". Con esta definición la escritora, dibujante y periodista Maia Debowicz aborda, desde una ficción autobiográfica, las dificultades a las que se enfrentan las mujeres a la hora de tener una vivienda propia."No conozco en mi círculo, me incluyo obviamente, una mujer que viva con un solo trabajo. Necesitamos varios trabajos a la vez con todo lo que conlleva, el tiempo, el sacrificio, que sean compatibles entre sí. Es difícil vivir de por sí, sumado a tener un sustento para poder tener la autonomía, la posibilidad y poder elegir vivir sola", sigue esta mujer de 37 años que vive en carne propia la necesidad de apelar a varios oficios para solventarse., Maia escribiósu libro, a partir del cual recibió muchos mensajes de agradecimiento, principalmente de mujeres. "No busqué algo en particular con el libro, escribí mi historia, nunca se sabe lo que puede generar un libro.me decían. El pelo es identitario”, reflexiona la autora sobre la ficción que le permitió reconciliarse con su pelo. “La presión que tiene una mujer, la niña, la jóven sobre no tener el pelo lacio es enorme. Mucho tiempo se consideró a la chica de rulos como la chica del pelo feo, yo soy de esa generación”. En la actualidad hay una reivindicación de los rulos, de alguna manera "una venganza positiva de decir que los rulos también son lindos", afirma, y menciona a las influencers que incentivan el uso de ciertos productos para resaltar los rulos naturales."Escribir permite esos milagros, descubrir que tu historia es la de un montón de chicas. En ese lugar me dio mucho placer, poder presentar un personaje en donde chicas se puedan sentir reflejadas porque me hubiese gustado a mí que me pase eso. A mí también el libro me permitió reconciliarme con mis rulos y dejar de ocultarlos. Es un pelo que dice quien soy, al menos hoy, quien soy y quien elijo ser", resalta esta periodista de radio y medios gráficos nacionales e internacionales.El look que Maia lleva llama la atención con sus lunares, peinados y pañuelos.. Debowicz vive con 11 conejos y no se imagina una vida diferente.Maia no solo se dedica a la escritura desino que. "Muchas veces me escriben mujeres y me dicen ‘me acabo de separar, estoy mal’ entonces les armo un ciclo personalizado. Me gusta ese rol de una especie de bombera emocional, no sé de psicología pero lo hago desde lo que sé, a modo medio salvavidas cinematográfico", compartió la periodista."Me doy cuenta que me siguen muchas mujeres en las redes sociales. No quiero tener el peso de representar a las mujeres porque me parece injusto y responsable. Pero sí me pasa que cuando me escriben mujeres que se sientan representadas por algo que escribí o dije, me pone contenta. Siento que”, reflexionó la también dibujante de historietas para diferentes medios de comunicación.No solo arma redes en Instagram y en Twitter si no que. "Nos avisamos cuando llegamos a un lugar. Somos muy de esperar que el otro llegue, si el otro está bien, si necesita algo. Creo que hoy en día se le da más importancia a la emocionalidad. Podemos decir lo que nos da miedo, lo que necesitamos y de esa manera construir puentes de familiaridad entre las personas que elegimos para hacer valer esas situaciones en las que nos sentimos frágiles". Esta. Hay un- Creo que hay más empatía entre las mujeres más allá de las diferencias o cuánto nos queramos o si somos amigas o no. Nos preocupan las mismas cosas, sufrimos las mismas diferencias, situaciones laborales. Podemos ser compañeras de trabajo sin necesidad de ser amigas. Es más valioso tener buenas colegas, buenas compañeras de trabajo que una amiga porque una buena amiga es fácil de encontrar. Lo que necesita hoy es una buena compañera de trabajo. Tengo la suerte de tenerlas. La colaboración pasa por el hecho de que las luchas sean colectivas y no individuales. Y sobre todo que lo que tenga que ver con las diferencias haya un plan conjunto, desde un lugar más sindical.