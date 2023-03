Un vendedor ambulante detenido en la protesta por el desalojo del Gobierno porteño en Retiro

La pacífica protesta de los vendedores. (Foto: Gustavo Amarelle)

Durante la mañana, la policía detuvo a uno de los vendedores ambulantes. (Foto: Gustavo Amarelle)

Las obras comenzaron en marzo, cuando el movimiento peatonal se incremento en relación al verano. (Foto: Gustavo Amarelle)

Las paradas provisorias

Una persona fue detenida en el marco de las protestas de vendedores ambulantes por el desalojo en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias de Retiro donde se implementa un programa de desvíos peatonales, de tránsito y traslado de paradas de colectivos., frente al hotel Sheraton y en los forcejeos con la Policía de la Ciudad uno de ellos fue detenido."Queremos al compañero", cantaban en alusión al detenido, vendedor de nombre Guillermo."Laburamos todos los días acá. Armaron el vallado el sábado a la madrugada sin avisarnos nada. Esperábamos conversar hoy con el Gobierno de la Ciudad pero no nos dan respuesta. Solo queremos trabajar", dijo Roberto, que vende accesorios de celulares frente a la estación Retiro y sostenía un cartel que diceKatty, otra vendedora, amplió: "Queremos un espacio para trabajar.Nosotros vinimos pacíficamente y trajeron un montón de policía para amedrentarnos, queremos trabajar, somos 200 familias que dependemos de esta feria".El Gobierno porteño desplegó un operativo que incluye la presencia de camiones hidrantes y cuatriciclos blindados, y también personal de Espacio Público y Desarrollo Social de la Ciudad.En la zona comenzó este fin de semana un plan de trabajos para reordenar el espacio público en inmediaciones de la estación porteña de Retiro con el objetivo de, según se argumentó, lo que implicó el desalojo de decenas de "manteros" que trabajaban frente a la cabecera ferroviaria.Este domingo, un grupo de vendedores ambulantes cortó la avenida Ramos Mejía en protesta por la medida y denunció "falta de respuestas frente a las problemáticas de los trabajadores de la calle".Esta mañana, el Gobierno porteño desplegó decenas de policías y agentes de tránsito en la zona, y, frente a las estaciones ferroviarias, para reclamar una respuesta para ser reubicados en un lugar donde "las personas puedan acceder a comprarnos", dijeron."Estamos esperando la respuesta, seguimos con nuestra lucha hasta lograr un espacio. Somos 200 familias que vivimos día a día de esto., decía temprano Zulma Benítez, que vende bijouterie en la zona de Retiro, en declaraciones a un canal televisivo.Otra vendedora añadió que una posibilidad es que sean reubicados en calles internas: "Estamos esperando respuestas para ver qué podemos hacer, no es digno lo que nos hicieron. Queremos trabajar, sino seguiremos la lucha", manifestó.cuadrados de veredas y las paradas del centro de trasbordo con instalación eléctrica y puesta a punto de mobiliario.Según se informó en un comunicado, mientras duren los trabajos estarán habilitados dos carriles de avenida Ramos Mejía en forma exclusiva para la circulación peatonal entre estaciones ferroviarias y se trasladan siete paradas de colectivos y dos de taxis.a, entre avenida Antártida Argentina y el acceso a la estación de subte de la línea C, y la circulación peatonal se desvía hacia los dos carriles adyacentes a la vereda del lado de las estaciones ferroviarias y de ómnibus.En cuanto a la reubicación de las paradas de colectivos, se anulan las paradas de las líneas 28, 70, 75, 92, 100, 101 y 150 ubicadas sobre José María Ramos Mejía, entre avenida Antártida Argentina y Padre Mugica, y se reubican sobre los paradores que están ubicados frente a Plaza Canadá.Así, la línea 28 tendrá la misma ubicación de la parada de la línea 143; la línea 70 igual que la línea 33; el colectivo 75 parará donde actualmente lo hace el número 20 y la línea 92 coincidirá con la parada del 91.En tanto, la línea 100 tendrá la misma ubicación de la parada de la línea 115; la 101 en el parador de la línea 5 y los colectivos 150 se detendrán donde actualmente lo hacen los de la línea 108.Por su parte, los ingresos a las estaciones ferroviarias Belgrano Norte y San Martín quedan habilitados por las puertas laterales. En tanto, lubicada frente a la estación ferroviaria de la línea Mitre continúa en su ubicación habitual y la ubicada frente a la estación ferroviaria del Belgrano Norte opera en paralelo a los vallados.Las paradas ubicadas frente a la Terminal de Ómnibus operan en avenida Ramos Mejía frente a avenida Antártida Argentina.