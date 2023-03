La AFIP incautó 300 toneladas de maíz que se exportaban a Uruguay irregularmente

El total incautado equivale a una carga de ocho camiones y fue producto de un control realizado en un depósito fiscal ubicado en Pérez. / Foto: Archivo

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautópartido a granel valuadas en $ 12 millones que se intentaban exportar a Uruguay irregularmente.Lo hizo a través de la Dirección General Impositiva (DGI) de Rosario y de la Dirección General de Aduana (DGA) de Hidrovía.El total incautado equivale a una carga dey fue producto de un control realizado en un depósito fiscal ubicado en la localidad santafesina de Pérez, según informó AFIP.De acuerdo al organismo, “la empresa exportadora que pretendía despachar los granos a Uruguay no poseía la capacidad financiera necesaria para justificar la compra de los mismos, al tiempo que no pudo acreditar la adquisición o tenencia de la carga que intentaba comercializar en el exterior”.La firma no se encontraba tampoco inscripta en ela fin de evitar informar las cuentas bancarias con las que opera a partir de su actividad comercial y los ingresos de divisas, entre otras cosas.