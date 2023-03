Velan al niño asesinado en Rosario, mientras los otros chicos baleados siguen internados

"Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas", el pedido de los maestros

La Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) se declaró en duelo tras el crimen de Máximo Jerez, el niño asesinado el domingo durante una balacera en Rosario, y dio a conocer un texto en el que exige que dejen "de matar" a "los alumnos y alumnas" de las escuelas de la provincia.



Durante esta jornada, las banderas de las instituciones escolares se mantuvieron a media asta en señal de duelo por Jerez, cuyos restos fueron velados durante la mañana en un club barrial.



"Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas. La situación en la región es cada vez más grave. La violencia crece y cada día nos arrebata nuevas vidas. Cada día son más los pibes y pibas asesinados. Hoy, en una escuela de la zona norte de Rosario tenemos otro banco vacío", dice un texto escrito de los maestros.



Agrega que "no es que se mudó. No dejó la escuela. Maxi, un chico de apenas 12 años fue asesinado. No podemos permitir que esto siga así. No podemos aceptarlo con resignación. Dónde quedaron los derechos de las infancias cuando no se respeta ni el derecho a la vida".



Y remarca: "El Estado, los gobiernos, son los responsables de la situación. Hablan mucho pero no hacen nada para frenar tantas muertes. Alcemos la voz desde cada escuela. Dejemos la bandera a media asta. Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas".



En tanto, esta mañana los restos del noño fueron despedidos en el club "Los Pumas", ubicado en el límite de Empalme Graneros y Arroyito, donde en medio de una fuerte custodia policial los familiares, amigos y allegados a la víctima participaron del velatorio.



Fuentes de la pesquisa dijeron que el fuerte operativo policial en el ingreso al club se montó ante el temor de un ataque a tiros.