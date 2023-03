Más de 110.000 personas participaron del ciclo Nosotras Movemos el Mundo

Foto: CCK

Más de 110 mil personas participaron de la primera escala de la cuarta edición del ciclo Nosotras Movemos el Mundo (NMEM), que desde el jueves y hasta el domingo ofreció charlas, feria de libros, performances y debates en sus dos sedes porteñas -el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis- y en los próximos días migrará su agenda a cinco provincias: La Rioja, La Pampa, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero.En la primera etapa de esta edición que se puso en marcha en l, entre otras propuestas que integran la iniciativa.Además se realizaron 20 conciertos, 18 charlas temáticas, 15 talleres, 13 funciones de cine y presentaciones de TV, 13 actividades para las infancias, una Feria de libro feminista y una Feria de Artesanías.La escala porteña estuvo concentrada en dos espacios; el CCK y el Parque Tecnópolis, que cosecharon un total de 15.000 y 90.000 visitantes respectivamente, y que ofreció hitos como una performance/debate en la que Moria Casán compartió escenario con el teólogo Iván Petrella, la escritora Teresa Arijón y la filósofa Esther Díaz , entre otros, para presentar “Teología indecente. Perversión teológica en el sexo, el género y la política”, libro fundamental de la fallecida teóloga argentina Marcella Althaus-Reid.Otra de las actividades más convocantes fue “Proscriptas", una intervención realizada en la Sala Eva Perón del CCK para pensar el rol de las mujeres políticas en la cual el público tuvo un rol activo y central. Y una vez más se realizó la Feria del Libro Feminista (FilFem) en la que se propone la exposición, circulación y adquisición de producciones literarias relacionadas con el feminismo, los estudios de género y sexualidades, para visibilizar en el campo literario a mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, entre otras corporalidades y sexualidades no hegemónicas.También se pudo disfrutar de la feria “Creadoras del Tiempo” donde mujeres artesanas de todo el país exponen sus productos y creaciones.La cuarta edición del ciclo, convocada con el lema "Por la Democracia" se trasladará ahora a otras cinco ciudades del país para prolongar su convocatoria: entre el 10 y el 12 de marzo hará escala en Santiago del Estero, La Rioja, Santa Cruz y La Pampa, en tanto que el 29 de marzo tendrá como sede la provincia de Salta.La música tuvo un lugar central con conciertos como “Territorios de canto” del que participaron Beatriz Pichimalen, Andrea Mamondes, Ema Cuañeri, Micaela Chauque, Lorena Carpanchay, Cristina Paredes, Awka Liwen, Sara Mamani, Nadia Larcher, Noe Pucci, Verónica Condomi y Anahí Mariluany.“NuesTrans Canciones” fue el concierto de cierre realizados por travestis, trans y disidencias, coordinado por Susy Shock y Javiera Fantin.Por su parte, en Tecnópolis se concretó el concierto “No me arrepiento de este amor, dedicado a la cantante Gilda con la presencia de Sofía Viola, Claudia Puyó, Lowrdez, Daniela Herrero, Mel Muñiz, Clara Cava, Noelia Moncada, Micaela Farías Gómez, Hele Odd Mami, Yoli Campos, Rochi Igarzabal, Angela Navarro, Paz Carrara, Mercedes Lescano, Jackita, Melisa Lobos y Ayelén Becker.También en esa sede se realizaron las charlas-taller “Mujeres que no fueron tapa” que presentó #HermanaSoltáLaPanza y dialogaron las organizaciones Sordas sin Violencia y Argentina Intersex sobre género, sexualidad y feminismo interseccional.