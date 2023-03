Aprueban financiamiento del BID por 40 millones de dólares

Con el préstamos del BId se pondrá en marcha el programa Proviar II para fortalecer la producción vitivinícola / Foto: Archivo.

"Es una enorme tarea para seguir multiplicando el trabajo del Estado y de los productores juntos" Sergio Massa, ministro de Economía

Proviar II El Programa de Apoyo para Pequeños Productores Vitivinícolas de Argentina II (Proviar II) dará apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por jóvenes y mujeres, con asistencia técnica, infraestructura y capacidad operativa para el fortalecimiento del arraigo rural.

A través del Proviar II el gobierno busca incrementar la capacidad de comercialización de pequeños y medianos establecimientos / Foto: Archivo.

El Gobierno aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 40 millones destinado a financiar parcialmente el(Proviar II), a través del decreto 108/2023 publicado este lunes en el Boletín Oficial.El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó el último sábado que estaría publicado el decreto que habilita la línea crediticia por US$ 50 millones en el marco del Proviar II."El decreto que el lunes va a estar publicado, que ya está firmado, habilita el préstamo de US$ 40 millones, con un aporte del Estado nacional de US$ 10 millones, para la puesta en marcha del Proviar II, que es una enorme tareajuntos", señaló el ministro, al participar en Mendoza de un desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.El decreto destaca que “el objetivo general del Programa es contribuir a la sustentabilidad social, económica y ambiental de la vitivinicultura argentina”.Por su parte, los objetivos específicos del mismo son, priorizando la mejora de la eficiencia del uso de recursos hídricos.También incrementar la capacidad de comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas; y fomentar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la cadena vitivinícola, lideradas por jóvenes y mujeres.El Programa se desarrollará a través de la, que incluye asistencia técnica y capacitación para pequeños, pequeñas, medianos y medianas productoras y productores vitícolas, además de infraestructura y capacidad operativa.Además comprende un apoyo para la comercialización de pequeños y medianos establecimientos vitivinícolas, con asistencia técnica, infraestructura y capacidad operativa para grupos asociativos de comercialización.