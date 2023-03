Inter, con gol de Lautaro Martínez, venció a Lecce y es escolta de Nápoli

Barcelona derrotó a Valencia y se distancia en la cima en la Liga de España

Barcelona derrotó como local a Valencia por 1 a 0 y se distanció en lo más alto de la Liga de España de fútbol, tras proseguir este domingo con cuatro encuentros la vigesimocuarta fecha de la Liga de España de fútbol.



El partido se llevó a cabo en el estadio Nou Camp, en Barcelona, y el gol de la victoria del equipo "culé" lo marcó el brasileño Raphinha, a los 15 minutos de la primera etapa.



Con este éxito, el conjunto catalán llegó a las 62 unidades y se distanció a 9 del escolta Real Madrid; mientras que Valencia se quedó con 23 puntos, en la decimonovena y anteúltima posición y en zona de descenso.



Real Madrid, por su parte, no pudo vencer como visitante en Sevilla a Betis y quedó lejos de la cima.



En el equipo andaluz, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, jugaron los argentinos y campeones del Mundo en Qatar 2022, Germán Pezzella y Guido Rodríguez.



A su vez, Rayo Vallecano, con el argentino Óscar Trejo, igualó como local ante Athletic de Bilbao 0 a 0.



Mientras que en otro cotejo jugado este domingo, Valladolid superó en su estadio a Espanyol por 2 a 1.



La fecha 24 de LaLiga se completará el lunes a las 17 con el partido de Osasuna contra Celta de Vigo.



Posiciones: Barcelona 62 puntos; Real Madrid 53; Atletico Madrid 45; Real Sociedad 44; Betis 41; Villarreal 37; Rayo Vallecano 35; Osasuna y Athletic Bilbao 33; Mallorca 31; Girona 30; Celta de Vigo, Valladolid y Espanyol 27; Cádiz 26; Almería, Sevilla y Getafe 25; Valencia 23; y Elche 12.



Liverpool aplastó a Manchester United y se acerca a la zona Champions



Liverpool goleó como local 7 a 0 a Manchester United, con el argentino y campeón del Mundo en Qatar 2002, Lisandro Martínez, y su compatriota Alejandro Garnacho, y trepó a la quinta ubicación de la Premier League de fútbol de Inglaterra, para ubicarse cerca de la zona de clasificación para la Champions League, en uno de los dos partidos que le dieron continuidad este domingo a la vigesimosexta fecha del certamen, que lidera Arsenal.



El cotejo se desarrolló en el estadio Anfield, en Liverpool, y los goles de los "Reds" fueron del neerlandés Cody Gakpo (43m. PT y 5m. ST), el uruguayo Darwin Núñez (2m. y 30m. ST), el egipcio Mohamed Salah (21m. y 37m. ST), y el brasileño Firmino (43m. ST).



Liverpool le propinó una verdadera paliza y aplastó futbolísticamente a Manchester United, que era el equipo de mejor presente en la Premier y no pudo reaccionar tras el tanto de la apertura de los locales, que se quedaron con la victoria y el resultado más amplio entre ambos equipos en la historia.



Con este triunfo, Liverpool llegó a los 42 puntos, es quinto y se ubicó a 3 del cuarto, Tottenham, pero con un partido menos jugado; mientras que Manchester United, donde Lisandro Martínez fue titular y el juvenil Alenadro Garnacho ingresó a los 7 minutos del segundo tiempo por el neerlandés Wout Weghorst, se quedó con 49 unidades, en la tercera posición pero casi sin chances de pelear pelear por el título.



Más temprano, Nottingham Forest y Everton igualaron 2 a 2. El inglés Demarai Gray (10m. PT) y el francés Abdoulaye Doucouré (29m. PT), adelantaron en dos ocasiones a la visita; mientras que el galés Brennan Johnson (19m. PT y 32m. ST) estableció los sendos empates para los locales.



La fecha 26 de la Premier League se completará el lunes con el partido Brentford ante Fulham, a las 17.



Posiciones: Arsenal 63 puntos; Manchester City 58; Manchester United 49; Tottenham 45; Liverpool 42; Newcastle 41; Fulham 39; Brighton And Hove 38; Brentford 35; Chelsea y Aston Villa 34; Crystal Palace y Wolverhampton 27; Nottingham Forest 26; Leicester City 24; West Ham 23; Leeds United y Everton 22; y Southampton y Bournemouth 21.