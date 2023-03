Royón presentó sus expectativas sobre el sector minero y energético para el 2023

Foto: Martin Levicoy.

La secretaria de Energía,, afirmó este domingo que la obra del gasoducto Néstor Kirchner "estará terminada en junio del 2023, siendo éste el último año que Argentina va a importar GNL", y anticipó que "tanto la primera y segunda etapa del gasoducto alcanzará a 44 millones de metro cúbicos/día, permitirá proveer no solo el gas a todo el país sino también las exportaciones de gas a países vecinos".Durante una presentación en el encuentro empresas mineras más importante del mundo -la(Prospectors & Developers Association of Canadá), sobre las expectativas sobre la participación de la industria minera y el sector energético en Argentina para el 2023, Royón destacó que "lay tiene una matriz competitiva en la región que le da una ventaja a todo proyecto que se desarrolle, de esta manera, los sectores de energética y minería son la solución o parte de ello al problema económico de la Argentina, donde el sector de energía ya tiene resultado concretos"."Todos los meses estamos rompiendo récord de producción, el, a su vez, es la segunda reserva de gas natural del mundo y el cuarto no convencional, por lo que, hay una curva de aprendizaje donde los números de producción se ubica entre las mejores del mundo", afirmó al mostrar los resultados del 2022.En este sentido, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner-iniciada en agosto 2022- permitirá evacuar la producción de vaca muerta para que llegue al centro y al norte del país, y, agregó.Además, la funcionaria anticipó que tanto la primera y segunda etapa del gasoducto alcanzará a 44 millones de metros cúbicos/día, permitirá no solo proveer el gas a todo el país sino también las exportaciones de gas a países vecinosEn paralelo, mencionó que desde el organismo se encuentran trabajando en el proyecto de GNL por medio de una ley que busca estabilizar los incentivos fiscales para estos proyectos.Luego, destacó que una vez terminada la primera etapa del gasoducto se analizará la revisión del norte que posibilita que el gas de vaca muerta llegue al norte del país, que hoy depende de gas de Bolivia, siendo un proyecto "prioritario" y "estratégico", que comenzará en abril de este año.Argentina también está trabajando en proyectos de hidrógeno porque"Estamos trabajando un proyecto de ley que tiene en cuenta las ventajas competitivas del país destacándose la energía renovable, la industria metalmecánica y petroquímica para hacer hidrógeno y las extensiones de tierras en el sur del país que permiten hacer energía eólica off shore, por la cercanía del mar y puertos de aguas profundas".En materia de energía eléctrica, ", siendo uno de los proyectos más relevantes la línea de alta tensión que conectaría Salta con Catamarca y posteriormente La Rioja, que permitirá incorporar proyectos de energía renovable como la eólica o solar en el norte en el tendido eléctrico, y que disminuirá los costos".Royón subrayó que "entendemos desde el Estado que cuando nos comprometemos y brindamos la infraestructura en un país que tiene todos los recursos naturales para permitir el desarrollo de sectores que, a partir de la matriz energética competitiva, debemos dar ese paso, y hoy estamos fortaleciendo el país para utilizar energías renovables, y para adoptar las ventajas competitivas en el desarrollo minero".En tanto, la secretaria de Minería,, explicó que "las exportaciones mineras de nuestro país alcanzaron a finales de 2022 el mejor resultado exportador desde 2012, con 3.852 millones de dólares, impulsados principalmente por el dinamismo del litio".Ávila remarcó que. Después de la caída experimentada durante la pandemia, los números señalan que desde Julio 2020 hasta Octubre 2022 se crearon 6.780 puestos de trabajo, pasando de 30.807 puestos a 37.587 en poco más de dos años. Si bien el empleo sigue siendo mayoritariamente masculino (89,5-10,5), en los últimos años se ha venido produciendo no sólo un crecimiento del empleo en el sector sino que también se está produciendo un claro incremento del empleo femenino".La funcionaria detalló que "nuestras proyecciones indican que para el 2030 Argentina podría quintuplicar sus exportaciones mineras, y en materia de litio estamos en camino a sextuplicar la producción en los próximos años".También participaron del encuentro, los vicegobernadores de Catamarca y San Juan, máximas autoridades mineras de las provincias de Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja y Rio Negro; y representantes de empresas mineras estatales, cámaras empresariales, de proveedores y sindicatos.